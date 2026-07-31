اربعین بزرگترین مانور وحدت امت اسلامی و بسترساز تمدن مهدوی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا نصوری در خطبه‌های نماز جمعه ساری، با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: اربعین حسینی امروز به بزرگ‌ترین اجتماع دینی جهان تبدیل شده و این ظرفیت عظیم معنوی، قدرت نرم جهان اسلام را به نمایش گذاشته است.

وی افزود: دشمنان اسلام با وجود عظمت بی‌نظیر راهپیمایی اربعین، تلاش می‌کنند این حرکت تمدن‌ساز را در رسانه‌های جهانی سانسور کنند، زیرا از انسجام و وحدتی که پیرامون مکتب اهل‌بیت (ع) شکل گرفته، هراس دارند.

امام جمعه موقت ساری با تأکید بر اینکه اربعین تنها یک مراسم مذهبی نیست، تصریح کرد: این حرکت یک پروژه بزرگ فرهنگی و تمدنی است که پیوندی ناگسستنی میان فرهنگ عاشورا و فرهنگ انتظار برقرار می‌کند و مسیر تحقق تمدن اسلامی را هموار می‌سازد.

زیارت اربعین؛ منشور معرفت، اصلاح جامعه و مبارزه با جهل

حجت‌الاسلام نصوری با اشاره به مضامین بلند زیارت اربعین، گفت: در این زیارت، امام حسین (ع) به عنوان ولی خدا، حجت الهی و برگزیده پروردگار معرفی شده و فلسفه قیام عاشورا نیز اصلاح امت اسلامی، احیای دین و هدایت انسان‌ها بیان شده است.

وی افزود: زیارت اربعین علاوه بر تبیین جایگاه امام حسین (ع)، بر ضرورت دشمن‌شناسی، مقابله با جهل، فساد، دنیاطلبی و سلطه‌گری تأکید دارد و به مسلمانان می‌آموزد که در برابر جریان باطل و ظلم سکوت نکنند.

امام جمعه موقت ساری با اشاره به دیدگاه‌های علامه جوادی آملی اظهار کرد: قیام امام حسین (ع) سه مأموریت اساسی شامل جهل‌زدایی، جهالت‌زدایی و جاهلیت‌زدایی را دنبال می‌کند و این سه اصل، امروز نیز مهم‌ترین نیاز جوامع اسلامی برای مقابله با جریان استکبار و انحراف است.

وی ادامه داد: راهپیمایی اربعین نمونه‌ای از جامعه آرمانی مهدوی است؛ جامعه‌ای که در آن ایثار، همدلی، خدمت‌رسانی، وحدت و اخوت اسلامی به زیباترین شکل ممکن تجلی پیدا می‌کند و همین ویژگی‌ها، این حرکت را به الگویی برای تحقق تمدن نوین اسلامی تبدیل کرده است.

شیخ فضل‌الله نوری و شهید بابایی؛ الگوهای بصیرت، اخلاص و مقاومت

نصوری با گرامیداشت سالروز شهادت آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری، این عالم مجاهد را از چهره‌های برجسته تاریخ معاصر ایران دانست و گفت: دشمنان ابتدا با تخریب شخصیت و سپس با حذف فیزیکی، درصدد حذف اندیشه‌های این عالم بزرگ برآمدند؛ روشی که بعدها درباره بسیاری از شخصیت‌های انقلابی نیز تکرار شد.

وی با اشاره به نقش اختلاف‌افکنی دشمن در جریان مشروطه افزود: تجربه تاریخی نشان می‌دهد هر زمان میان نیروهای مؤمن و انقلابی اختلاف ایجاد شود، زمینه برای نفوذ جریان‌های وابسته و استبداد فراهم خواهد شد.

امام جمعه موقت ساری همچنین با گرامیداشت سالروز شهادت سرلشکر خلبان عباس بابایی، اخلاص، تقوا، مردم‌داری و روحیه ایثار این فرمانده شهید را الگویی ماندگار برای نسل جوان دانست و اظهار کرد: اقتدار امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مرهون تربیت فرماندهان مؤمن، انقلابی و ولایت‌مداری همچون شهید بابایی و شهید ستاری است.

ضرورت حفظ وحدت ملی و هوشیاری در برابر جنگ ترکیبی دشمن

حجت‌الاسلام نصوری با اشاره به استمرار جنگ ترکیبی دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: اگرچه دشمن در عرصه‌های مختلف با شکست مواجه شده است، اما جنگ رسانه‌ای، روانی و شناختی همچنان ادامه دارد و همه مسئولان و مردم باید نسبت به انتشار اخبار نادرست، القای ناامیدی و ارسال پیام ضعف به دشمن هوشیار باشند.

وی اعتماد به نیروهای مسلح، تبعیت از فرامین رهبر معظم انقلاب و حفظ وحدت ملی را از الزامات شرایط کنونی دانست و افزود: دشمن اصلی ملت ایران، آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند و نباید اجازه داد اختلافات داخلی، سرمایه اجتماعی و انسجام ملی را خدشه‌دار کند.

امام جمعه موقت ساری همچنین از مسئولان خواست در کنار خدمت‌رسانی، نسبت به صیانت از ارزش‌های اسلامی، مقابله با ناهنجاری‌های فرهنگی و اجتماعی و حفظ هویت دینی جامعه اهتمام بیشتری داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از تلاش اعضای ستادهای برگزاری نماز جمعه قدردانی کرد و گفت: نماز جمعه یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های دینی، فرهنگی و سیاسی نظام اسلامی است که نقش مؤثری در افزایش بصیرت، وحدت و امیدآفرینی در جامعه ایفا می‌کند.