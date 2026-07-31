پیاده روی اربعین نماد مقاومت و اقتدار مسلمانان در برابر استکبار است

به گزارش خبرنگاار مهر، حجت الاسلام سید عمران حسینی نسب در خطبه های نماز جمعه به اهمیت پیاده روی اربعین اشاره کرد و گفت: پیاده روی اربعین حماسه تمدن ساز است.«مشّایه» کانون عشق، محبت، اتحاد، همدلی، بصیرت، دشمن شناسی و مقاومتِ مسلمان است.

امام جمعه سلطانیه با بیان اینکه پیاده روی اربعین نماد مقاومت و تاب آوری و نمایشگاه اقتدار مسلمانان با گام های استوار و اراده محکم در برابر استکبار جهانی است، گفت: تاب آوری و ایستادگی ملت ایران پیروی از نهضت و مرام امام حسین (ع) و از درسهای پیاده روی اربعین است که ثابت می‌کند وعده الهی درباره پیروزی نهایی حق بر باطل، یک وعده حتمی است.

وی با بیان اینکه دشمن خبیث و جنایتکار و مستکبر که در نبرد میدانی و در برابر رزمندگان تحقیر شده و خصوصا در این دو هفته ضربات سنگینی متحمل شده و پایگاهایش زیر موشکها و پهپادهای ایران منهدم شده، راهبرد خود را در دو نقطه یکی تاب‌آوری معیشتی و روانی مردم؛ و دیگری ایجاد خطای محاسباتی در ذهن مسئولین کشور متمرکز کرده، گفت: اما ملت با تاب آوری و استقامت کمر دشمن را خواهد شکست.

خطیب جمعه سلطانیه با بیان اینکه به تعبیر رهبر شهید انقلاب اسلامی، تاب‌آوری نظام اسلامی، از پدید آمدن آن مهم‌تر است، گفت: دشمنان جنایتکار و شیطان صفت بدانند سقوط انقلاب اسلامی را به گور خواهند برد. همانطور که کارتر و ریگان و دیگر طاغوتیان هلاک شدند، مستکبران امروز دنیا هم خواهند رفت و جمهوری اسلامی ایران به مسیر خود ادامه خواهد داد.

حسینی نسب با بیان اینکه حملات دشمن به مراکز غیر نظامی نمادی از حقارت و عجز دشمنان است، گفت: افزایش قیمت نفت و رسیدن به بالای ۱۰۰ دلار، بسته شدن باب المندب توسط یمن، ترس کشورهای عربی از گسترش جنگ و ارسال پیام به ایران و آمریکا، تهدید ایران به حمله به زیرساختهای کشورهای مبدأ تجاوز به ایران، نقطه‌زنی شگفت انگیز ایران در پایگاه‌های آمریکا، که نشان داد برآورد ترامپ از توان نظامی ایران دروغ است و عدم توانایی پدافند دشمنان در رهگیری موشکهای ایرانی دشمن را تحقیر و وادار به عقب نشینی کرده است.

امام جمعه سلطانیه با اشاره به همراهی عربستان با آمریکا در حمله به کربلا گفت: حکام عربستان بدانند همراهی آنان با مستکبران آمریکایی، هم عربستان را در بین مسلمانان منفورتر می کند و هم نماد نفاق عربستان است. از طرفی نشان می دهد آمریکا به هیچ اصولی پایبند نیست. نخست وزیر عراق هم نتیجه خوش خدمتی خود به ترامپ را دریافت کرد.

وی گفت: عجیب است که حملات ایران به پایگاههای آمریکا در کشورهای حاشیه خلیج فارس که منطقه را ناامن کرده، نامشروع است اما حملات عربستان و آمریکا به پایگاههای مردمی عراق مشروع است؟!.

حسینی نسب با گرامیداشت روز صدا و سیما و با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب اسلامی در ۹ مرداد سال ۱۳۷۵، سیزده ساعت از بخش مختلف صدا و سیما بازدید کرد و لذا این روز،«روز صدا و سیما» نامگذاری شد، گفت: صدا و سیما یک مدرسه گسترده است که از طریق امواج به دورترین نقاط کشور و خانه های مردم می رسد و تأثیرگذارترین دستگاه بر رفتار و اخلاق و سبک زندگی اسلامی و ایرانی است.

امام جمعه سلطانیه گفت: صدا و سیما در ایام جنگ، در خط مقدم جنگ نرم قرار دارد و حتی مورد حمله هم قرار گرفت. اما از اول جنگ تا امروز نقش بی بدیلی در میدان نگه داشتن ایفا کرده و اتاق تصمیم گیر و تصمیم ساز دشمن را به چالش کشیده همین امر، دشمنان را عصبانی کرده است.

وی ادامه داد: اینکه در داخل نیز در یک روز تعداد زیادی از رسانه‌های غربگرا در فضای مطبوعاتی و مجازی به صورت هماهنگ با تیترهای همسان به صدا و سیما حمله می‌کنند، نشان از یک اراده مشترک و یک اتاق فکر هماهنگ برای تضعیف خط مقدم جنگ رسانه‌ای دارد.

خطیب جمعه سلطانیه گفت: روز صدا و سیما را به همه عوامل صدا و سیمای زنجان تبریک می گویم. همچنین انتصاب مدیر کل جدید صدا و سیمای استان زنجان را تبریک می گویم. انتظار می رود در دوره مدیر جدید شاهد هم افزایی و تعامل بیشتر صدا و سیما و نهاد نماز جمعه باشیم.

امام جمعه سلطانیه با اشاره به روز جهانی شیر مادر و با بیان اینکه هدف از نام گذاری این روز تشویق مادران به تغذیه فرزندان با این موهبت الهی است، گفت: قرآن دستور می دهد مادران دو سال کامل فرزندان خود را شیر دهند و بهرمندی از این نعمت خدادادی حق فرزندان است.

حسینی نسب با بیان اینکه متاسفانه برخی مادران به بهانه های واهی از جمله حفظ تناسب بدن، فرزندان خود را از این نعمت محروم می کنند، افزود: شیر مادر بهترین و با برکت ترین غذا برای نوزاد است و نوزاد را از لحاظ تغذیه کفایت می کند و از طرفی شیر دادن به نوزاد مانع چاقی مادران می شود.