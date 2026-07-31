رهایی گروگان در شهرستان خاش

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسینعلی نیکو صبح جمعه در جمع خبرنگاران گفت: در پی وقوع یک فقره گروگانگیری با قصد اخاذی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس این شهرستان قرار گرفت.

جانشین انتظامی خاش افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان خاش با انجام اقدامات تخصصی و بهره‌گیری از روش‌های نوین کشف جرم و همچنین با استفاده از ظرفیت ریش‌سفیدان و معتمدان محلی، موفق شدند فرد گروگان‌گرفته‌شده را به سلامت به آغوش خانواده بازگردانند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: جستجو و پیگیری جهت شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان این حادثه همچنان با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد .