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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۳

اهدای تندیس طلایی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان به شاتل

اهدای تندیس طلایی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان به شاتل

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل، برای چندمین سال متوالی، تندیس طلایی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان را دریافت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل برای چندمین سال متوالی، تندیس طلایی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان را دریافت کرد. این تندیس در مراسمی با حضور حسین فرهیدزاده، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، به شاتل اهدا شد.

جایزه ملی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان با هدف ارزیابی عملکرد بنگاه‌های اقتصادی در زمینه توجه به حقوق و رضایت مصرف‌کنندگان و کیفیت محصولات و خدمات برگزار می‌شود. شرکت‌های دریافت‌کننده این جایزه پس از طی فرایندهای کارشناسی و بررسی معیارهای تعیین‌شده از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انتخاب می‌شوند.

فرهیدزاده در این مراسم با اشاره به اهمیت این جایزه گفت: ارزش آن از اعتماد مصرف‌کنندگان و ارزیابی کیفیت خدمات و محصولات بنگاه‌های اقتصادی سرچشمه می‌گیرد و همین موضوع، جایگاه این نشان را نسبت به بسیاری از جوایز حوزه صنعت و تولید متمایز می‌کند.

معاون وزیر صمت همچنین تأکید کرد که فرایند ارزیابی شرکت‌ها در سال‌های اخیر سخت‌گیرانه‌تر شده و دریافت‌کنندگان این جایزه باید شایستگی خود را بر اساس معیارهای تخصصی اثبات کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، ثبات و امنیت اقتصادی را از مهم‌ترین نیازهای بنگاه‌های اقتصادی دانست و توسعه کسب‌وکارهای مکمل و تنوع‌بخشی به فعالیت‌ها را از راهکارهای افزایش تاب‌آوری شرکت‌ها در شرایط بحرانی عنوان کرد.

در پایان این مراسم، تندیس طلایی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان به شاتل اهدا و از مدیران و کارکنان این مجموعه تقدیر شد. دریافت دوباره این تندیس، نام شاتل را برای چندمین سال متوالی در میان شرکت‌های دریافت‌کننده این نشان قرار داد.

کد مطلب 6904585

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