تعلیق «توافقنامه شنگن» ایتالیا با اسپانیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ایتالیا جمعه شب اعلام کرد که در واکنش به هجوم گسترده مهاجران از مراکش به منطقه سئوتا در اسپانیا، توافقنامه تردد آزاد در منطقه شنگن با اسپانیا را به حالت تعلیق درآورده است.
بر اساس این گزارش، وزارت کشور ایتالیا در بیانیهای اعلام کرد که با پاریس نیز توافق کرده است که کنترلها را در امتداد مرز زمینی فرانسه و ایتالیا تقویت کند تا از عبور مهاجران بدون مدرک جلوگیری شود.
ایتالیا استدلال میکند که با توجه به تداوم افزایش ورود مهاجران به این منطقه تحت حاکمیت اسپانیا، برای حفاظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا به اقداماتی قاطعتر نیاز است.
این اقدام ایتالیا پس از آن انجام شد که مقامهای اسپانیا روز جمعه اعلام کردند که بیش از ۶۰ هزار مهاجر غالبا مراکشی طی ۲۴ ساعت از طریق زمین و دریا وارد منطقه سئوتا شدهاند.
توافقنامههای منطقه شنگن امکان سفر بدون گذرنامه را در ۲۹ کشور اروپایی فراهم میکند اما کشورهای عضو میتوانند به دلایل امنیتی یا نظم عمومی، کنترلهای مرزی را به طور موقت دوباره برقرار کنند.
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