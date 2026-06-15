به گزارش خبرنگار مهر، حاج آخوند محمد امین صبح دوشنبه در همایش بزرگروحانیون و مسئولان که با عنوان میثاق عاشورایی بعثت امت و تبلور خدمت برگزار شد با اشاره به رویارویی همیشگی حق و باطل در طول تاریخ، اظهار کرد: از دوران حضرت ابراهیم(ع) و حضرت موسی(ع) تا عصر پیامبر اسلام(ص)، جبهه حق اگرچه در ظاهر با امکانات و توان کمتری روبهرو بوده، اما به دلیل توکل بر خداوند و پایبندی به آموزههای الهی، سرانجام به پیروزی دست یافته است.
وی افزود: یکی از مهمترین عوامل موفقیت مسلمانان، توکل حقیقی به خداوند متعال و زندگی بر مدار ایمان است. هرگاه انسان خداوند را مولای خود بداند و زندگی خالصانهای را در پیش گیرد، وعدههای الهی شامل حال او خواهد شد و مسیر پیروزی برایش هموار میشود.
وی با استناد به آیات قرآن کریم تصریح کرد: خداوند به مؤمنانی که ایمان و عمل صالح دارند وعده داده است که آنان را در زمین جانشین و خلیفه قرار دهد؛ وعدهای که در طول تاریخ برای پیامبران الهی و بندگان صالح خداوند محقق شده است.
امام جمعه اهل سنت کلاله با طرح این پرسش که چرا جهان اسلام امروز با تهدیدها و فشارهای فراوان مواجه است، گفت: بخش مهمی از مشکلات کنونی مسلمانان به فاصله گرفتن از آموزههای دینی و کمرنگ شدن جایگاه نماز در زندگی فردی و اجتماعی بازمیگردد.
وی نماز را عامل تقویت روحیه مقاومت، آرامش و استقامت در برابر مشکلات دانست و افزود: اگر مسلمانان به حقیقت و اسرار نماز توجه کنند، بسیاری از آسیبهای فردی و اجتماعی برطرف خواهد شد و جامعه اسلامی مسیر رشد و تعالی را با قدرت بیشتری طی خواهد کرد.
امین با اشاره به سیره بزرگان دین، خاطرنشان کرد: امام زینالعابدین(ع) در هنگام نماز چنان غرق در یاد خدا میشدند که از هر آنچه در اطرافشان رخ میداد غافل بودند و این نشاندهنده جایگاه والای عبادت و خشوع در برابر پروردگار است.
وی وحدت امت اسلامی را از دیگر عوامل مهم اقتدار مسلمانان برشمرد و گفت: مسلمانان باید خود را یک پیکر واحد بدانند و از هرگونه اختلاف، کینه و دشمنی میان مذاهب اسلامی پرهیز کنند.
امام جمعه اهل سنت کلاله ادامه داد: شیعه و سنی اعضای یک امت هستند و هرگونه کدورت و دشمنی میان آنان، به زیان جهان اسلام خواهد بود. مسلمانان در هر نقطهای از جهان از فلسطین و لبنان گرفته تا سایر کشورهای اسلامی، باید نسبت به سرنوشت یکدیگر احساس مسئولیت داشته باشند.
وی همچنین بر اهمیت رهبری در جامعه اسلامی تأکید کرد و افزود: یکی از دلایل بسیاری از مشکلات و عقبماندگیهای جهان اسلام، نبود انسجام و وحدت در مسیر هدایت و رهبری است. مسلمانان باید با تبعیت از آموزههای دینی و حفظ همبستگی، زمینه اقتدار و عزت امت اسلامی را فراهم کنند.
امین با اشاره به مقاومت ملت ایران در برابر فشارها و توطئههای دشمنان اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر وحدت مردم، ایمان دینی و تبعیت از رهبری توانسته است در برابر تهدیدها و دشمنیهای استکبار جهانی ایستادگی کند و بسیاری از نقشههای دشمنان را ناکام بگذارد.
وی تأکید کرد: جهان اسلام برای دستیابی به عزت و سربلندی نیازمند بازگشت به آموزههای اصیل اسلامی، تقویت ایمان، حفظ وحدت و همدلی میان مسلمانان و اهتمام بیشتر به ارزشهای دینی است.
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