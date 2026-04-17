امام جمعه اهل سنت کرمانشاه: ملت ایران سرافراز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالرحمن مرادی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اهل سنت کرمانشاه با دعوت نمازگزاران به تقوای الهی، بر اهمیت پایداری در مسیر حق و دوری از انحرافات اعتقادی تأکید کرد.

وی با اشاره به سیره پیامبر اسلام (ص) گفت: پیامبر گرامی اسلام در مسیر هدایت و استقامت، الگویی کامل برای مؤمنان است و پیروی از راه انبیا، در حقیقت تبعیت از هدایت الهی به شمار می‌رود.

استقامت در دین، شاخصه ایمان حقیقی

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه با بیان اینکه همه پیامبران الهی دارای هدفی واحد بوده‌اند، افزود: دعوت به توحید، عدالت و اصلاح جامعه، محور اصلی رسالت انبیا بوده و مؤمنان نیز باید در همین مسیر حرکت کنند.

وی با اشاره به داستان حضرت شعیب (ع) اظهار کرد: ایستادگی در برابر انحرافات و فساد، همواره با مخالفت‌ها و فشارها همراه بوده، اما اهل ایمان هرگز از مسیر حق عقب‌نشینی نمی‌کنند.

ماموستا مرادی تصریح کرد: حفظ دین و پایبندی به آن، از مهم‌ترین نشانه‌های ایمان است و مؤمن واقعی کسی است که در سخت‌ترین شرایط نیز از اعتقادات خود دست نکشد.

شیرینی ایمان در گرو پایبندی به باورها

وی با اشاره به احادیث نبوی افزود: کسی که خدا و پیامبر را بر همه چیز مقدم بداند، محبتش بر پایه ایمان باشد و از بازگشت به بی‌دینی پرهیز کند، طعم واقعی ایمان را درک خواهد کرد.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه تأکید کرد: انسان مؤمن باید همواره نسبت به حفظ دین خود حساس باشد و برای پاسداری از آن، از جان و مال خود نیز دریغ نکند.

ایستادگی ملت ایران در جنگ رمضان

ماموستا مرادی در بخش دیگری از خطبه‌ها به تحولات اخیر اشاره کرد و گفت: ایستادگی و رشادت ملت ایران در جنگ رمضان، موجب شد دشمنان ناچار به عقب‌نشینی و پذیرش شرایط جدید شوند.

وی افزود: حضور گسترده مردم در صحنه، حمایت اقشار مختلف و همراهی همه مذاهب و قومیت‌ها، نقش مهمی در این موفقیت داشت.

وحدت ملی، عامل عزت و اقتدار کشور

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه خاطرنشان کرد: مشارکت گسترده مردم در عرصه‌های مختلف، از جمله حضور در میدان‌ها و پشتیبانی از نیروهای مدافع کشور، جلوه‌ای از وحدت و همدلی ملی بود.

وی ادامه داد: این انسجام ملی، همراه با هدایت‌های رهبری و توانمندی نیروهای مسلح، موجب افزایش اقتدار و عزت جمهوری اسلامی ایران شد.

قدردانی از فداکاری‌های ملت

ماموستا مرادی با اشاره به فداکاری‌های مردم در این ایام گفت: افرادی که در میدان‌های مختلف حضور داشتند، چه در عرصه دفاعی و چه در پشتیبانی، نقش مهمی در این پیروزی ایفا کردند.

وی در پایان تأکید کرد: ملت ایران با این ایستادگی، بار دیگر عزت و سربلندی خود را به نمایش گذاشت و دشمنان را با شکست و رسوایی مواجه کرد.