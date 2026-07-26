به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد روز یکشنبه اعلام کرد که نقض توافق‌نامه‌ خروج نیروها از سوریه توسط اسرائیل «غیرقابل قبول است و باید متوقف شود» و خواستار احترام کامل به حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور شد.

او در ایکس نوشت: «حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی سوریه باید کاملاً محترم شمرده شود.»

وی افزود: «نقض توافق‌نامه‌ خروج نیروها از سوریه توسط اسرائیل غیرقابل قبول است و باید متوقف شود.»

این اظهارات در جریان سفر گوترش به دمشق مطرح شد که اولین سفر یک دبیرکل سازمان ملل متحد از زمان سفر بان کی مون به سوریه در سال ۲۰۰۹ است.

برنامه سفر او شامل بازدید از نیروی ناظر سازمان ملل متحد است که از زمان تأسیس این مأموریت توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت قطعنامه ۳۵۰ در سال ۱۹۷۴ برای نظارت بر آتش‌بس بین سوریه و اسرائیل، در منطقه حائل در ارتفاعات جولان اشغالی مستقر شده است.

این سفر همچنین در بحبوحه افزایش تنش‌ها در جنوب سوریه پس از اعلام بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی مبنی بر فروپاشی توافق‌نامه حائل ۱۹۷۴ در ۸ دسامبر ۲۰۲۴ صورت می‌گیرد.

نیروهای اسرائیلی متعاقباً در منطقه حائل در سوریه مستقر شدند و این امر باعث درخواست‌های مکرر سازمان ملل از اسرائیل برای رعایت توافق‌نامه و احترام به حاکمیت سوریه شد.