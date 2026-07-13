دریای مازندران امسال ۱۲ قربانی گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی علیزاده با اشاره به آمار غرقشدگان از ابتدای اجرای طرح سالمسازی دریا اظهار کرد: از آغاز اجرای این طرح تاکنون ۱۲ نفر در سواحل مازندران بر اثر گرفتار شدن در امواج خروشان و جریانهای شکافنده دریای خزر جان خود را از دست دادهاند.
وی با بیان اینکه بخش عمده این حوادث ناشی از بیتوجهی به هشدارهای هواشناسی و توصیههای ناجیان غریق بوده است، افزود: شنا در شرایط نامساعد جوی و ورود به دریا در زمان طوفانی بودن، همچنان مهمترین عامل بروز حوادث مرگبار در سواحل استان به شمار میرود.
سرپرست هیأت نجات غریق و غواصی مازندران ادامه داد: بیشترین موارد فوتی امسال در سواحل شهرستانهای ساری، بابلسر، نوشهر و تنکابن ثبت شده است.
علیزاده با اشاره به اجرای طرح سالمسازی سواحل از خردادماه تا پایان تابستان گفت: ناجیان غریق در قالب این طرح هر روز از ساعت ۸ تا ۲۰ در مناطق تعیینشده مستقر هستند و علاوه بر امدادرسانی، وظیفه اطلاعرسانی و پیشگیری از وقوع حوادث را نیز بر عهده دارند.
وی خاطرنشان کرد: بررسیها نشان میدهد بسیاری از افرادی که جان خود را از دست دادهاند، خارج از ساعات فعالیت ناجیان غریق وارد دریا شده بودند و به همین دلیل امکان امدادرسانی بهموقع برای آنان فراهم نشده است.
سرپرست هیأت نجات غریق و غواصی مازندران همچنین نسبت به شنا در نقاط حادثهخیز هشدار داد و گفت: سنگچینها و سازههای ساحلی از جمله سنگچین بندر بابلسر، دریاکنار، خانه دریا، تنکابن و همچنین اسکلههای بخش خصوصی از مهمترین نقاط پرخطر سواحل استان هستند که هر ساله حوادث ناگواری در این مناطق رخ میدهد.
وی افزود: با استقرار ناجیان غریق و نیروهای امدادی در طول بیش از ۴۷۰ کیلومتر از نوار ساحلی مازندران، امکانات لازم برای ارائه خدمات امدادی به شهروندان و مسافران فراهم شده است، اما رعایت هشدارها و شنا در محدودههای مجاز، مهمترین راهکار برای پیشگیری از وقوع حوادث تلخ در سواحل دریای خزر است.
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