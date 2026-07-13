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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۰:۳۴

دریای مازندران امسال ۱۲ قربانی گرفت

دریای مازندران امسال ۱۲ قربانی گرفت

ساری - سرپرست هیئت نجات غریق و غواصی مازندران با اعلام جان‌باختن ۱۲ نفر از آغاز اجرای طرح سالم‌سازی دریا تاکنون، گفت: ورود به دریای مواج، شنا در خارج از ساعات فعالیت ناجیان علل مرگ بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی علیزاده با اشاره به آمار غرق‌شدگان از ابتدای اجرای طرح سالم‌سازی دریا اظهار کرد: از آغاز اجرای این طرح تاکنون ۱۲ نفر در سواحل مازندران بر اثر گرفتار شدن در امواج خروشان و جریان‌های شکافنده دریای خزر جان خود را از دست داده‌اند.

وی با بیان اینکه بخش عمده این حوادث ناشی از بی‌توجهی به هشدارهای هواشناسی و توصیه‌های ناجیان غریق بوده است، افزود: شنا در شرایط نامساعد جوی و ورود به دریا در زمان طوفانی بودن، همچنان مهم‌ترین عامل بروز حوادث مرگبار در سواحل استان به شمار می‌رود.

سرپرست هیأت نجات غریق و غواصی مازندران ادامه داد: بیشترین موارد فوتی امسال در سواحل شهرستان‌های ساری، بابلسر، نوشهر و تنکابن ثبت شده است.

علیزاده با اشاره به اجرای طرح سالم‌سازی سواحل از خردادماه تا پایان تابستان گفت: ناجیان غریق در قالب این طرح هر روز از ساعت ۸ تا ۲۰ در مناطق تعیین‌شده مستقر هستند و علاوه بر امدادرسانی، وظیفه اطلاع‌رسانی و پیشگیری از وقوع حوادث را نیز بر عهده دارند.

وی خاطرنشان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از افرادی که جان خود را از دست داده‌اند، خارج از ساعات فعالیت ناجیان غریق وارد دریا شده بودند و به همین دلیل امکان امدادرسانی به‌موقع برای آنان فراهم نشده است.

سرپرست هیأت نجات غریق و غواصی مازندران همچنین نسبت به شنا در نقاط حادثه‌خیز هشدار داد و گفت: سنگچین‌ها و سازه‌های ساحلی از جمله سنگچین بندر بابلسر، دریاکنار، خانه دریا، تنکابن و همچنین اسکله‌های بخش خصوصی از مهم‌ترین نقاط پرخطر سواحل استان هستند که هر ساله حوادث ناگواری در این مناطق رخ می‌دهد.

وی افزود: با استقرار ناجیان غریق و نیروهای امدادی در طول بیش از ۴۷۰ کیلومتر از نوار ساحلی مازندران، امکانات لازم برای ارائه خدمات امدادی به شهروندان و مسافران فراهم شده است، اما رعایت هشدارها و شنا در محدوده‌های مجاز، مهم‌ترین راهکار برای پیشگیری از وقوع حوادث تلخ در سواحل دریای خزر است.

کد مطلب 6887238

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