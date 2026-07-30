کشف بیش از ۱۹ هزار قلم کالای قاچاق در مرزهای سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا شجاعی ظهر پنجشنبه به خبرنگاران گفت: مرزبانان استان در راستای مقابله با قاچاق کالا و برخورد با اخلالگران اقتصادی، طی عملیات رشته ایی با تشدید اقدامات کنترلی، اجرای گشت‌های هدفمند و پایش مستمر نوار مرزی، موفق به شناسایی و توقیف ۲ دستگاه خودرو حامل کالای قاچاق در سطح حوزه استحفاظی استان شدند.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان افزود: مرزبانان در بازرسی از خودروهای توقیفی موفق شدند، ۱۹ هزار قلم انواع لوازم آرایشی، دارو غیرمجاز و ۱۱ تن و ۷۸۰ کیلوگرم آرد، را کشف و ضبط کنند.ب

وی با اشاره به دستگیری ۴ متهم در این رابطه، تصریح کرد: برابر اعلام کارشناسان، ارزش ریالی کالاهای کشف شده بالغ بر ۴۰ میلیارد و ۶۳۰ میلیون ریال برآورد شده است.

سردار شجاعی در پایان با تأکید بر عزم جدی مرزبانان در مقابله با قاچاق کالا و سوخت خاطرنشان کرد: مرزبانان استان با بهره‌گیری از توان اطلاعاتی و عملیاتی، به صورت شبانه‌روزی از مرزهای کشور حراست کرده و با هرگونه فعالیت غیرقانونی و قاچاق که امنیت اقتصادی کشور را تهدید کند، برخورد قاطع و قانونی خواهند کرد.