به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، مقامات در خط ساحلی کویینزلند از جمله «ساحل فارست»چند نمونه از این اجسام کروی را جمع آوری کرده اند.

پس از تعیین یک محدوده حفاظتی ۵۰ متری، دسترسی عموم به این ساحل به‌طور موقت ممنوع شد.

آتش نشانی منطقه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «سازمان آتش‌نشانی و امداد کویینزلند»(QFR) اعلام کرد که نیروهایش پس از کشف چندین شی بالقوه خطرناک در اطراف ساحل فارست همچنان در حال همکاری با سایر نهادهای مسئول هستند.

تیم‌های علمی QFR طی روزهاش گذشته موفق شدند تعدادی از این اشیای بالقوه خطرناک را با رعایت کامل نکات ایمنی ایمن‌سازی جمع‌آوری کنند. آنها همچنان در محل مستقر هستند و عملیات خود را ادامه می‌دهند.

گزارش‌ها حاکی است که روز جمعه، پس از آنکه یکی از این قطعات زبالهِ احتمالاً سمی به ساحل شسته شد، مقام‌های مسئول برای بررسی موضوع به محل فراخوانده شدند.

به ساکنان این جامعه کوچک ساحلی توصیه شد به این اشیای عجیب دست نزنند.

سازمان آتش‌نشانی و امداد کوئینزلند اعلام کرد: اگر در این منطقه با هرگونه شی مشکوکی مواجه شدید، به آن دست نزنید. از محل فاصله بگیرید و فوراً با شماره اضطراری سه صفر (000) تماس بگیرید.

این سازمان همچنین افزود: ماهیت و منشأ این آزباله ها همچنان در دست بررسی است.

سازمان ملی مدیریت بحران استرالیا اعلام کرد به احتمال زیاد این اشیا، بقایای فضاییِ ناشی از پرتاب یک موشک هستند که امواج آن‌ها را به ساحل آورده است.

ظاهر این اشیا حاکی از آن است که احتمالا آنها همان مخازن سوخت هیدرازین ساخته‌شده از آلیاژهای تیتانیوم هستند. مخازن مذکور در ماهواره‌ها و فضاپیماها برای انجام مانورها به کار می روند.