یک ماهواره جاسوسی در فضا شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، وزارت دفاع انگلیس برای نخستین بار تصویری از سیستم محرمانه TJS-۱۴ را پس از ثبت آن در ایستگاه نظارتی Noctis-۱ خود در قبرس منتشر کرد.

چین اعلام کرد دستگاه هایش برای ارتباطات به کار می روند اما مقامات غربی بیم آن دارند از آن برای جمع آوری اطلاعات از دیگر ماهواره ها یی که در فاصله ۲۲ هزار مایلی زمین مدار می زنند، استفاده شود.

چین به طور روز افزونی به دنبال گسترش تسلطش در فضا است و«شی جین پینگ» رئیس جمهور چین نیز تاکید دارد کشورش می خواهد تا ۲۰۳۰ میلادی به قدرت جهانی برتر فضایی جهان تبدیل شود.

انتشار تصاویر توسط وزارت دفاع انگلیس هشداری برای دولت چین تلقی می شود و نشان می دهد کشور غربی فعالیت های چین در فضا را از نزدیک رصد می کند و ممکن است در صورت تهدید اقدامی انجام دهد.

سرلشکر «پل تدمن» رئیس فرماندهی فضایی انگلیس در این باره می گوید: حفاظت و دفاع از جبهه نامرئی در فضا نیازمند آن است که ببینیم و بدانیم در مدار زمین چه رخ می دهد و در مرحله بعد با سرعت تصمیم گیری کنیم.

انگلیس عکس ها از ماهواره جاسوسی چین را پس از راه اندازی نرم افزاری جدیدی که از راه دور تلسکوپ را به عنوان بخشی از یک سرمایه گذاری پنج ساله به ارزش ۶۵ میلیون پوند کنترل می کند، ثبت کرده است.

این سیستم Borealis نامیده می شود و توانست داده و عکس ارسالی از Noctis-۱ را برای کمک به مکان یابی، رصد و شناسایی اشیا در فضا پردازش کند. همچنین سیستم مذکور قادر بود هرچیزی در فضا از ایستگاه فضایی بین المللی گرفته تا زباله های فضای را ببیند.