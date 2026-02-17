قطعات موشک هندی در جزیره خالی از سکنه پیدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، یکی از ساکنان کوناهاندو از جزایر لاموآتل این زباله فضایی را هنگام ماهیگیری یافته است. رئیس شورای منطقه ای اعلام کرد این مرد قطعات زباله را در یک جزیره خالی از سکنه یافته و بدون آنکه بداند یک قطعه از موشک است، آن را به کوناهاندو آورده است.

ابراهیم شکیب رئیس شورا، گفت: پس از قرار دادن قطعات در منطقه قایق‌رانی کوناهاندو برخی جوانان متوجه شدند این زباله ها قطعاتی از موشک هستند.

نوشته های روی قطعات حاکی از آن است که موشک مذکور در سال ۲۰۲۵ میلادی به فضا پرتاب شده است. لوگوی سازمان تحقیقات فضایی هندوستان را می توان در عکس هایی که شورای کوناهاندو به اشتراک گذاشته مشاهده کرد. همچنین سوختگی های ناشی از ورود احتمالی دوباره موشک به اتمسفر زمین قابل مشاهده است. مقامات محلی قطعاتی از این زباله را برای تحلیل های بیشتر جمع آوری کردند. البته سازمان فضایی هند هنوز بیانیه رسمی در این باره منتشر نکرده است.

عکس هایی که در شبکه اجتماعی به اشتراک گذاشته شده یک قطعه سفید رنگ با پرچ ها، پنل های کامپوزیتی و آثار سایش را نمایش می دهد. اعداد روی زباله ها نشان می‌دهد احتمالا آنها بخشی از پوشش محافظ محموله سازمان فضایی هند باشند که از ماهواره‌ها در برابر گرما و فشار در طول صعود موشک فضایی محافظت می‌کند.

پوشش های مقاومت زدا ساخته شده اند تا زمانیکه ماهواره ها در فضا از موشک جدا می شوند، بسوزند و سقوط کنند. قطعات پوشش باقیمانده نیز اصولا از در یا و در منطقه ای دور از سکنه سردر می آورد. آنها از مواد کامپوزیتی سبک وزن ساخته شده اند که هنگام سقوط در اقیانوس تکه تکه می شوند. اما گاهی اوقات امواج اقیانوس چنین زباله هایی را از منطقه فرود به دریا می کشاند. پیش از این نیز پس از پرتاب موشک های هندی به دلیل امواج قدرتمند در اقیانوس هند، بخش هایی از موشک به سریلانکا رسیده بودند.