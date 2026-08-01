به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، همایش «تقویت شراکت راهبردی با تأمین‌کنندگان ایرانسل برای خلق ارزش مشترک»، پنجشنبه ۸ مردادماه ۱۴۰۵، با هدف تحکیم ارتباط با تأمین‌کنندگان داخلی، تأکید بر تقویت تولید داخل، گفت‌وگوی مستقیم و شنیدن بی‌واسطه دغدغه‌های شرکت‌های همکار، با حضور محمدحسین سلیمانیان مدیرعامل، معاونان، مدیران ارشد و جمعی از مدیران شرکت‌های پیمانکار و تأمین‌کنندگان ایرانسل، در مرکز همایش‌های ساختمان مرکزی ایرانسل برگزار شد.

مدیرعامل ایرانسل در این همایش، با اشاره به اهمیت تعامل مستقیم با شرکت‌های همکار و شنیدن دغدغه‌های آنان، تأکید کرد: باید مدل سنتی کارفرما و پیمانکار را به مدل همکاری و شراکت راهبردی تبدیل کنیم، زیرا پیمانکار توانمند و همکار قوی، به‌طور مستقیم موجب افزایش قدرت و توان ایرانسل می‌شود.

وی با بیان اینکه همکاری‌های بلندمدت، تنها در سایه منافع مشترک شکل می‌گیرد، افزود: همکاری باید برای هر دو طرف ارزش‌آفرین باشد تا بتواند تداوم پیدا کند. تلاش ما این است که همکاری با ایرانسل، برای شرکت‌های همکار نیز تجربه‌ای حرفه‌ای و سودآور باشد. آرزوی من این است که پیمانکار، پس از پایان همکاری، بگوید با ایرانسل کار کردم و سود کردم. چنین تجربه‌ای، علاوه بر افزایش اعتبار ایرانسل، زمینه حضور شرکت‌های توانمندتر و ارتقای کیفیت خدمات را فراهم می‌کند.

سلیمانیان سه محور اصلی این رویکرد را «شراکت راهبردی، اعتمادسازی و تسریع در انجام کار» عنوان کرد و گفت: اعتماد متقابل زمانی شکل می‌گیرد که اطلاعات، قیمت‌ها و پیشنهادهای شرکت‌های همکار، با امانت‌داری و محرمانگی حفظ شود و فضای لازم برای ارائه ایده‌ها و نوآوری‌های آنان فراهم باشد.

مدیرعامل ایرانسل همچنین با تأکید بر نقش مدیران این شرکت در تعامل با تأمین‌کنندگان، افزود: نمایندگان ایرانسل باید در تعامل با شرکت‌های همکار، مدافع منافع حرفه‌ای آنان باشند تا همکاری میان دو طرف بر پایه اعتماد، مسئولیت‌پذیری و منافع مشترک شکل بگیرد.

وی با اشاره به چالش‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه و شرایط تورمی اقتصاد کشور، زمان را یکی از مهم‌ترین عوامل هزینه‌ساز در اجرای پروژه‌ها دانست و اظهار کرد: در شرایط فعلی، تأخیر در تصمیم‌گیری یا اجرای پروژه‌ها، هم برای ایرانسل و هم برای شرکت‌های همکار هزینه ایجاد می‌کند. از این رو، تسریع در تعیین تکلیف پروژه‌ها، اصلاح فرایندها و کاهش بروکراسی، از اولویت‌های جدی ایرانسل است.

سلیمانیان از بازنگری فرایندهای بازرگانی و توسعه ابزارهای اطلاع‌رسانی به شرکت‌های همکار خبر داد و گفت این اقدامات با هدف افزایش شفافیت، تسهیل پیگیری وضعیت پروژه‌ها، قراردادها و پرداخت‌ها و بهبود تعامل با تأمین‌کنندگان در حال انجام است.



وی در ادامه سخنان خود، با اشاره به افزایش هزینه‌های صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهار کرد: هزینه‌های اپراتورها متناسب با نرخ تورم و افزایش قیمت تجهیزات رشد کرده است، اما قیمت‌گذاری دستوری در گذشته اجازه نداده درآمد صنعت متناسب با این افزایش هزینه‌ها رشد کند. اصلاح این روند، می‌تواند ظرفیت سرمایه‌گذاری اپراتورها در توسعه زیرساخت‌ها و همچنین توان شرکت‌های همکار این صنعت را افزایش دهد.

در بخش دیگری از این رویداد، توضیحات و گزارش‌هایی درباره فعالیت‌های مدیریت زنجیره تأمین ایرانسل و برنامه‌های این بخش برای ایجاد تحول و متناسب‌سازی روش‌ها و رویکردهای ایرانسل با روندهای جهانی زنجیره تامین، توسط مدیران ارشد این بخش ارائه شد.

ایرانسل، اولین و بزرگ‌ترین اپراتور دیجیتال ایران، در احداث، توسعه و گسترش سایت‌های ارتباطی، اجرای پروژه‌های توسعه نسل پنجم تلفن همراه و شبکه فیبر نوری، تأمین تجهیزات، نگهداری و پشتیبانی شبکه، ارتقای فناوری‌های ارتباطی و اجرای پروژه‌های زیرساختی، با طیف گسترده‌ای از شرکت‌های پیمانکار و تأمین‌کننده داخلی همکاری داشته است. همکاری‌هایی که با توجه به شرایط اقتصادی و محدودیت‌های تأمین تجهیزات ناشی از تحریم‌های ظالمانه، اهمیت بیشتری در استمرار توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور پیدا کرده است.

مدیرعامل ایرانسل در این همایش، با اشاره به اهمیت تعامل مستقیم با شرکت‌های همکار و شنیدن دغدغه‌های آنان، تأکید کرد: باید مدل سنتی کارفرما و پیمانکار را به مدل همکاری و شراکت راهبردی تبدیل کنیم، زیرا پیمانکار توانمند و همکار قوی، به‌طور مستقیم موجب افزایش قدرت و توان ایرانسل می‌شود.

وی با بیان اینکه همکاری‌های بلندمدت، تنها در سایه منافع مشترک شکل می‌گیرد، افزود: همکاری باید برای هر دو طرف ارزش‌آفرین باشد تا بتواند تداوم پیدا کند. تلاش ما این است که همکاری با ایرانسل، برای شرکت‌های همکار نیز تجربه‌ای حرفه‌ای و سودآور باشد. آرزوی من این است که پیمانکار، پس از پایان همکاری، بگوید با ایرانسل کار کردم و سود کردم. چنین تجربه‌ای، علاوه بر افزایش اعتبار ایرانسل، زمینه حضور شرکت‌های توانمندتر و ارتقای کیفیت خدمات را فراهم می‌کند.

سلیمانیان سه محور اصلی این رویکرد را «شراکت راهبردی، اعتمادسازی و تسریع در انجام کار» عنوان کرد و گفت: اعتماد متقابل زمانی شکل می‌گیرد که اطلاعات، قیمت‌ها و پیشنهادهای شرکت‌های همکار، با امانت‌داری و محرمانگی حفظ شود و فضای لازم برای ارائه ایده‌ها و نوآوری‌های آنان فراهم باشد.

مدیرعامل ایرانسل همچنین با تأکید بر نقش مدیران این شرکت در تعامل با تأمین‌کنندگان، افزود: نمایندگان ایرانسل باید در تعامل با شرکت‌های همکار، مدافع منافع حرفه‌ای آنان باشند تا همکاری میان دو طرف بر پایه اعتماد، مسئولیت‌پذیری و منافع مشترک شکل بگیرد.

وی با اشاره به چالش‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه و شرایط تورمی اقتصاد کشور، زمان را یکی از مهم‌ترین عوامل هزینه‌ساز در اجرای پروژه‌ها دانست و اظهار کرد: در شرایط فعلی، تأخیر در تصمیم‌گیری یا اجرای پروژه‌ها، هم برای ایرانسل و هم برای شرکت‌های همکار هزینه ایجاد می‌کند. از این رو، تسریع در تعیین تکلیف پروژه‌ها، اصلاح فرایندها و کاهش بروکراسی، از اولویت‌های جدی ایرانسل است.

سلیمانیان از بازنگری فرایندهای بازرگانی و توسعه ابزارهای اطلاع‌رسانی به شرکت‌های همکار خبر داد و گفت این اقدامات با هدف افزایش شفافیت، تسهیل پیگیری وضعیت پروژه‌ها، قراردادها و پرداخت‌ها و بهبود تعامل با تأمین‌کنندگان در حال انجام است.



وی در ادامه سخنان خود، با اشاره به افزایش هزینه‌های صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهار کرد: هزینه‌های اپراتورها متناسب با نرخ تورم و افزایش قیمت تجهیزات رشد کرده است، اما قیمت‌گذاری دستوری در گذشته اجازه نداده درآمد صنعت متناسب با این افزایش هزینه‌ها رشد کند. اصلاح این روند، می‌تواند ظرفیت سرمایه‌گذاری اپراتورها در توسعه زیرساخت‌ها و همچنین توان شرکت‌های همکار این صنعت را افزایش دهد.

در بخش دیگری از این رویداد، توضیحات و گزارش‌هایی درباره فعالیت‌های مدیریت زنجیره تأمین ایرانسل و برنامه‌های این بخش برای ایجاد تحول و متناسب‌سازی روش‌ها و رویکردهای ایرانسل با روندهای جهانی زنجیره تامین، توسط مدیران ارشد این بخش ارائه شد.

ایرانسل، اولین و بزرگ‌ترین اپراتور دیجیتال ایران، در احداث، توسعه و گسترش سایت‌های ارتباطی، اجرای پروژه‌های توسعه نسل پنجم تلفن همراه و شبکه فیبر نوری، تأمین تجهیزات، نگهداری و پشتیبانی شبکه، ارتقای فناوری‌های ارتباطی و اجرای پروژه‌های زیرساختی، با طیف گسترده‌ای از شرکت‌های پیمانکار و تأمین‌کننده داخلی همکاری داشته است. همکاری‌هایی که با توجه به شرایط اقتصادی و محدودیت‌های تأمین تجهیزات ناشی از تحریم‌های ظالمانه، اهمیت بیشتری در استمرار توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور پیدا کرده است.