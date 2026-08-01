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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۱

اردوی آماده سازی نوجوانان جودوکار ایران در تهران 

اردوی آماده سازی نوجوانان جودوکار ایران در تهران 

ملی پوشان نوجوان جودو ایران تمرینات آماده سازی خود را زیر نظر مسعودحاجی آخوندزاده به میزبانی تهران پشت سر می گذارند. 

به گزارش خبرنگار مهر، دور جدید اردوی آماده سازی تیم جودو نوجوانان ایران از امروز شنبه ۱۰ مرداد به میزبانی استان تهران آغاز شد و تا روز ۱۶ مرداد ادامه خواهد داشت.

حسین نوین از تهران، سبحان حکیمی، امیررضا علیزاده و پوریا کارگر از خراسان رضوی، محمد تکیه از مازندران و رضا سعیدی از خراسان شمالی ملی پوشان حاضر در این اردو هستند.

مسعود حاجی آخوندزاده به عنوان سرمربی و حبیب الله ایگدر و محمدحسین شیخ الاسلامی به عنوان مربی کادر فنی تیم جودو نوجوانان ایران را تشکیل می دهند.

تیم جودو نوجوانان ایران خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان به میزبانی اکوادور آماده می کند که روزهای ۲۸ شهریور تا ۲ مهر برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6904961

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