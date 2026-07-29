به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی «بررسی ظرفیت‌های تامین مالی و صادراتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه صنایع فرهنگی و خلاق»، با حضور سید صادق پژمان، مدیرعامل موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر؛ احسان چیت‌ساز معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ حسن میثمی مدیر کل توسعه و فناوری های نوین و تحول دیجیتال وزارت‌ ارتباطات واطلاعات و جمعی از مدیران حوزه صنایع خلاق، چهارشنبه ۷ مرداد در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

سید صادق پژمان، مدیرعامل موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر درباره رشد صنایع خلاق در جهان گفت: در حوزه اقتصاد خلاق جهان به اعداد قابل‌توجهی رسیده‌ایم. ارزش اقتصاد خلاق در جهان به حدود دو تریلیون دلار رسیده است. نکته مهم این است که این حوزه به‌طور متوسط حدود سه درصد از اقتصاد جهان را به خود اختصاص داده است.

پژمان، افزود: اهمیت دیگر این حوزه آن است که حدود ۵۰ میلیون شغل در جهان ایجاد کرده است. همچنین، نرخ رشد صنایع خلاق از متوسط رشد اقتصاد جهانی سریع‌تر است.

مدیرعامل موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، با اشاره به مزیت‌های این حوزه گفت: حوزه صنایع خلاق در کشور ما نیز مزیت‌های قابل‌توجهی دارد که لازم است به آن‌ها توجه شود. یکی از مهم‌ترین مزیت‌ها، اشتغال‌زایی بالای آن است؛ در حالی که ایجاد شغل در بسیاری از بخش‌های اقتصادی نیازمند هزینه‌های سنگین است، در این حوزه با سرمایه‌گذاری کمتر نیز امکان ایجاد کسب‌وکار فراهم می‌شود.

او، ادامه داد: ظرفیت‌های موجود در صنایع خلاق این فرصت را ایجاد می‌کند که در شرایط تحریم، آسیب‌پذیری کمتری داشته باشند و کمتر تحت تأثیر محدودیت‌های خارجی قرار گیرند.

پژمان، کره جنوبی را نمونه‌ای موفق در حوزه صنایع دانست و بیان کرد: تجربه کشورهای مختلف نیز نشان می‌دهد هرچه کشوری توسعه‌یافته‌تر باشد، سهم صنایع خلاق در اقتصاد آن بیشتر است. کره جنوبی نمونه‌ای موفق در حوزه صنایع فرهنگی است که توانسته صادرات قابل‌توجهی در این بخش داشته باشد و ظرفیت‌های فراوانی در زمینه اشتغال و جذب سرمایه ایجاد کند.

مدیرعامل موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر درباره ظرفیت‌های دانشی این حوزه گفت: اگر بخواهیم این حوزه را با اقتصاد صنعتی مقایسه کنیم، در اقتصاد صنعتی منابع اصلی، سرمایه فیزیکی، ماشین‌آلات و تجهیزات بودند؛ اما امروز این جایگاه را ایده، محتوا، دانش و خلاقیت گرفته‌اند. اکنون مهم‌ترین مسئله این است که بتوانیم از ظرفیت‌های دانشی و ایده‌های نو برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه صنایع خلاق استفاده کنیم.

او ادامه داد: در اقتصاد جهانی ممکن است کشور ما را بیشتر با نفت بشناسند، اما ایران از مزیت‌های تمدنی و فرهنگی ارزشمندی نیز برخوردار است. فاصله گرفتن از اقتصاد سنتی، حرکت به سمت پلتفرمی شدن اقتصاد و توسعه اقتصاد دیجیتال، از ضرورت‌هایی است که باید به آن‌ها توجه شود. همچنین باید بستر مناسبی فراهم شود تا حوزه‌هایی مانند پوشاک، اسباب‌بازی، سینما و سایر صنایع خلاق بتوانند توسعه پیدا کنند و به بازارهای جهانی نیز راه یابند.

وزارت ارتباطات و فناوری، وارد حمایت جدی‌تری از صنایع خلاق شده است

حسن میثمی، مدیر کل توسعه و فناوری‌های نوین و تحول دیجیتال وزارت‌ ارتباطات واطلاعات با تاکید بر تامین مالی روش‌های نوآورانه گفت: نکته مهمی که وجود دارد این است که باید کمی از فضای صرفاً تسهیلات‌محور فاصله بگیریم و به سمت روش‌های نوآورانه تأمین مالی حرکت کنیم. در موضوع تامین زیرساخت‌ها نیز ما همکاری‌هایی را با مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر آغاز کرده‌ایم تا بتوانیم به‌طور مشخص برای کسب‌وکارهای حوزه انیمیشن، زیرساخت‌های لازم را فراهم کنیم.

میثمی، درباره نقطه تلاقی صنایع خلاق و وزارت‌ ارتباطات گفت: در ستاد وزارت ارتباطات، معاونتی با عنوان معاونت فناوری و نوآوری فعالیت می‌کند که مأموریت اصلی آن، کاربردی‌کردن فناوری در حوزه‌های مختلف زندگی مردم و کسب‌وکارها از طریق زیست‌بوم نوآوری است. در این معاونت، پروژه‌های مختلفی براساس اولویت‌های وزارتخانه تعریف و اجرا می‌شود. یکی از مهم‌ترین این اولویت‌ها، در حوزه صنایع خلاق و به طور خاص‌تر فناوری‌های مرتبط با محتوای دیجیتال است.

مدیر کل توسعه و فناوری‌های نوین وزارت‌ ارتباطات واطلاعات، ادامه داد: از همان زمانی که وزیر در مجلس برنامه‌های خود را ارائه کردند، محتوای دیجیتال یکی از سرفصل‌های اصلی برنامه‌های ایشان بود و پس از آغاز به کار نیز از همان هفته‌های نخست، این موضوع به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفت.

او، با اشاره به ایجاد سند تسهیم به عنوان مهم‌ترین پروژه وزارت ارتباطات گفت: برای ما حوزه‌هایی مانند بازی‌های رایانه‌ای، انیمیشن و به‌طور کلی هر آنچه در حوزه محتوای دیجیتال قرار می‌گیرد، اولویت دارد. در این زمینه، مهم‌ترین پروژه ما سند تسهیم درآمد محتوا از ترافیک است. بر اساس این سند، وزارت ارتباطات اپراتورها را موظف می‌کند که ۲۰ درصد از درآمد حاصل از فروش ترافیک بین‌الملل را برای توسعه محتوای دیجیتال اختصاص دهند.

میثمی افزود: این سند در شورای عالی فضای مجازی تصویب و در خرداد ۱۴۰۴ ابلاغ شده است. از همان زمان نیز به‌عنوان نماینده وزارت ارتباطات در شورای عالی فضای مجازی، پیگیر اجرای آن بوده‌ایم. اکنون نیز تلاش می‌کنیم این طرح را دوباره احیا کنیم و امیدواریم به مرحله اجرا برسد.

مدیر کل توسعه و فناوری‌های نوین وزارت‌ ارتباطات واطلاعات به تشریح دومین پروژه در دست اجرای این وزارت پرداخت و گفت: پروژه مهم دیگر وزارت ارتباطات که مورد تأکید قرار گرفته موضوع صیانت از کودک در فضای مجازی است. این پروژه سابقه‌ای از سال ۱۳۹۸ در وزارت ارتباطات دارد و در قالب پروژه‌های مختلفی دنبال شده است.

او، با اشاره به فعالیت‌های این وزارت در حوزه صنایع خلاق گفت: به‌طور کلی، آنچه ما در وزارت ارتباطات دنبال می‌کنیم، توسعه فناوری‌های حوزه صنایع خلاق است؛ موضوعی که هم می‌تواند حکمرانی داده در این حوزه را دقیق‌تر کند و هم به توسعه فناوری و رشد این اکوسیستم کمک کند.

میثمی افزود: برداشت ما این است که این وظیفه بر عهده وزارت ارتباطات است. شاید در سال‌های گذشته، به هر دلیل، کم‌توجهی یا کم‌کاری‌هایی در این زمینه وجود داشته و این حوزه آن‌گونه که باید توسعه پیدا نکرده است؛ اما اکنون وزارت ارتباطات با جدیت وارد این عرصه شده است.

تعامل با فعالان صنایع خلاق برای شناسایی ظرفیت‌های این حوزه افزایش یافت

حامد لدنی، مدیر کل دفتر توسعه وزارت ارتباطات و فناوری، درباره تعامل بیشتر با شرکت‌های فعال در حوزه صنایع خلاق گفت: یکی از مشکلاتی که تاکنون وجود داشته، عدم شناخت کافی یا آشنایی محدود ما با شرکت‌های فعال در این حوزه بوده است. به همین دلیل، در سال گذشته تلاش کردیم تعامل بیشتری با فعالان این بخش داشته باشیم؛ چه در حوزه محتوایی و چه در حوزه صادرات، تا نیازمندی‌ها، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این صنعت بهتر ارزیابی و شناسایی شود.

لدنی، افزود: در بسیاری از حوزه‌ها انجمن‌های تخصصی وجود دارند که امکان شناخت بهتر فعالان آن حوزه را فراهم می‌کنند، اما در حوزه محتوا و صنایع خلاق، این ارتباط و تعامل کمتر شکل گرفته است. در حال حاضر نیز تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌های موجود در بخش خصوصی، این تعامل را گسترش دهیم.

مدیر کل دفتر توسعه وزارت ارتباطات و فناوری، درباره حمایت‌های مالی در این حوزه گفت: در حال حاضر، درخواست‌ها از طریق وزارت ارتباطات دریافت می‌شود و پس از ارزیابی، به صندوق‌های تخصصی حوزه محتوا ارجاع داده خواهد شد. این حمایت‌ها مستقل از صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق پژوهش و فناوری و از طریق صندوق‌های تخصصی این حوزه انجام می‌شود.

او، با اشاره به حمایت‌هایی در حوزه صادرات افزود: در حوزه صادرات نیز تلاش می‌کنیم شرکت‌ها از ظرفیت‌های بیشتری استفاده کنند؛ از جمله بهره‌مندی از جوایز صادراتی، مشوق‌های مالیاتی و سایر حمایت‌های مرتبط. همچنین با توجه به اینکه توسعه صادرات مستلزم حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی و اعزام هیئت‌های تجاری است، وزارت ارتباطات از شرکت‌های توانمند در این زمینه نیز حمایت خواهد کرد.