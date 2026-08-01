قیمت اوراق تسه ۴۳.۵ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر قیمت اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن از اسفندماه سال گذشته روندی کاهشی در پیش گرفته است. قیمت هر برگه از این اوراق در آخرین ماه سال گذشته حدود ۱۱۲ هزار تومان بود که در فروردین‌ماه امسال به حدود ۹۵ هزار تومان رسید.

بررسی بازار فرابورس نشان می‌دهد میانگین قیمت هر برگه اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن در حال حاضر به حدود ۷۸ هزار تومان رسیده است. این رقم نشان‌دهنده کاهش حدود ۲۲ درصدی قیمت اوراق نسبت به فروردین‌ماه ۱۴۰۵ و کاهش حدود ۴۳.۵ درصدی نسبت به اسفندماه ۱۴۰۴ است.

بر این اساس، زوجین متقاضی دریافت وام مسکن از محل اوراق حق تقدم باید ۲ هزار و ۵۶۰ برگه «تسه» خریداری کنند. از این تعداد، ۲ هزار برگه برای دریافت وام یک میلیارد تومانی خرید مسکن و ۵۶۰ برگه برای دریافت وام ۲۸۰ میلیون تومانی تعمیرات مسکن (جعاله) مورد نیاز است.

با توجه به میانگین قیمت ۷۸ هزار تومانی هر برگه، هزینه اولیه خرید اوراق برای دریافت این تسهیلات حدود ۱۹۹ میلیون تومان برآورد می‌شود.

این در حالی است که هزینه خرید اوراق وام مسکن در اسفندماه سال گذشته حدود ۲۸۹ میلیون تومان و در فروردین‌ماه امسال حدود ۲۴۳ میلیون تومان بود.