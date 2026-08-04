«آتش سوزی ها» ۱۵ مرداد در ۲ نوبت روی صحنه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، نمایش «آتش سوزی ها» به نویسندگی وجدی معود و کارگردانی مرتضی میرمنتظمی که از روز بیست و هشتم تیر در تالار اصلی تئاتر شهر روی صحنه رفته است، روز پنجشنبه پانزدهم مرداد در ۲ نوبت در ساعت های ۱۷ و ۲۰ پیش روی مخاطبان قرار می گیرد.
نمایش «آتشسوزیها» به طراحی و کارگردانی مرتضی میرمنتظمی بر اساس نمایشنامهای از وجدی معود با ترجمه محمدرضا خاکی، دراماتورژی امیر ابراهیم زاده، تهیه کنندگی امیر جعفری و محمد قدس در تالار اصلی مجموعه تئاترشهر روی صحنه رفته است.
(به ترتیب حروف الفبا) بهرام ابراهیمی، محمدعلی ابراهیمی، هادی احمدی، رضا بهبودی، ستاره پسیانی، علیرضا جعفری، عباس جمالی، ریما رامینفر، مهشید زبردست، اکبر سلمانی، فرزانه میدانی، کوثر میرزانژاد، فرنوش نیکاندیش هنرمندانی هستند که به عنوان بازیگر در این نمایش حضور دارند.
«آتشسوزیها» روایت زندگی زنی است که پس از پنج سال سکوت آخرین خواستهاش را در وصیتنامه به فرزندانش واگذار میکند: پیدا کردن پدری که هرگز ندیدهاند و برادری که هیچوقت از وجودش خبر نداشتند. در مسیر این جستوجو، آنها داستان مادری را کشف میکنند که تاریخ یک سرزمین را در بدن خود حمل کرده است.
در توضیحات تکمیلی این نمایشنامه آمده است:
«آتشسوزیها» یکی از شناختهشدهترین آثار نمایشنامهنویس لبنانی-کانادایی، وجدی معود، از مهمترین آثار نمایشی قرن بیستویکم است که تاکنون به دهها زبان ترجمه و در کشورهای مختلف جهان اجرا شده است. وجدی معود، نویسنده، کارگردان و بازیگر لبنانی-کانادایی، از برجستهترین چهرههای تئاتر معاصر فرانسهزبان به شمار میرود. آثار او حضوری چشمگیر در معتبرترین جشنوارهها و سالنهای تئاتری جهان داشته اند. نمایشنامههای او به دلیل پرداخت شاعرانه، ساختار روایی پیچیده و مواجهه عمیق با مفاهیمی مثل جنگ، مهاجرت، حافظه، هویت و خشونت، جایگاه ویژهای در تئاتر معاصر جهان پیدا کردهاند.
مرتضی میرمنتظمی هم از جمله کارگردان شناخته شده عرصه تئاتر است که طی سال های گذشته نمایش های متعددی را پیش روی مخاطبان قرار داده که از آن جمله می توان به تئاترهایی چون «یک اتاق با دو در»، «فاوست»، «من »، «در رستوران»، «سیاره آدمک های رهگذر»، «زندگی من»، «داستان خرس های پاندا»، «آسانسور»، «زباله»، «سکوتی برای مرثیه دریا»، «ابرهای تاریک»، «مرگ ناصری»، «زن، مرد»، «فیل قرمز»، «ابرها»، «فرکانس»، «P۲»، «مالی سویینی»، «پنج ثانیه برف»، «بکت»، «کلفت ها»، «سلف پرتره»، «کلاغ چوبی» را در تالارها و فستیوال های ملی و بین المللی مختلف روی صحنه برده است.
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