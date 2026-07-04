به گزارش خبرنگار مهر، صابر جودی شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر، اظهار کرد: ساعت ۱۷:۴۸ روز شنبه ۱۳ تیرماه، در پی اعلام مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلالاحمر استان مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری هایما در کیلومتر ۳۰ اتوبان بستانآباد-تبریز، حوالی روستای یوسفآباد، نیروهای امدادی پایگاههای شهدای شیبلی بستانآباد و عوارضی تبریز به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: نجاتگران هلالاحمر پس از حضور در محل، نسبت به ایمنسازی صحنه حادثه و انجام اقدامات پیشبیمارستانی برای مصدومان اقدام کردند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانشرقی ادامه داد: در این سانحه، پنج نفر مصدوم شدند که سه نفر از آنان توسط آمبولانسهای هلالاحمر و دو نفر دیگر توسط عوامل اورژانس به بیمارستان امام رضا (ع) تبریز منتقل شدند.
جودی با بیان اینکه عملیات امدادرسانی با مشارکت تیمهای عملیاتی پایگاههای شهدای شیبلی و عوارضی انجام شد، گفت: این عملیات ساعت ۲۱:۳۰ با ایمنسازی کامل محل حادثه و انتقال تمامی مصدومان به پایان رسید.
نظر شما