حمایت از فلسطین در کنسرت سنگاپور جنجالی شد؛ لغو اجازه اجرای مجدد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گزارشهای بیبیسی و کانال نیوز آسیا، گروه انگلیسی Massive Attack پس از ابراز حمایت از فلسطین در طول اجرای اخیرش در سنگاپور، توسط مقامهای این کشور تحت بررسی قرار گرفت و از ورود مجدد به سنگاپور منع شد.
این گروه روز چهارشنبه در سنگاپور کنسرتی برگزار کرد که عکسهای منتشر شده از آن نشان میداد این گروه پرچم فلسطین را در دست دارد و فریاد «فلسطین آزاد» را نیز سر میدهند.
پلیس و سازمان توسعه رسانههای اینفوکام جمعه ۳۱ جولای اعلام کردند که به ۲ عضو این گروه موسیقی بریتانیایی پس از برافراشتن پرچم فلسطین در طول کنسرت، هشدارهای جدی داده شده و از ورود مجدد به سنگاپور منع شدهاند.
بر مبنای قوانین سنگاپور «نمایش عمومی نمادهای ملی خارجی»، از جمله پرچم، بدون اجازه قبلی ممنوع و مجازات آن حدود ۴۰۰ دلار یا ۶ ماه زندان است.
گروه Massive Attack که برای فعالیتهای سیاسی خود شناخته میشود در حمایت از فلسطین بسیار صریح است و بارها سرصحنه اجرا، به دفاع از مردم فلسطین برخاسته است. رابرت دل ناجا خواننده اصلی گروه، در ماه آوریل در لندن به دلیل شرکت در اعتراضی مرتبط با «اقدام فلسطین» که در بریتانیا ممنوع است، دستگیر شد.
مقامات همچنین اعلام کردند که با توجه به ممنوعیت ورود، این گروه در آینده در سنگاپور اجازه اجرا نخواهد داشت.
این گروه بریتانیایی یکی از گروههای متعدد موسیقی است که در کنار افرادی مانند هیلی ویلیامز، لوسی داکاس، راینا ساوایاما به جنبش «بدون موسیقی برای نسلکشی» پیوسته است.
حملات اسرائیل به غزه یکی از جنجالیترین موضوعهای دنیای فعالان سرگرمی است که از هنر خود برای مقابله با آن استفاده میکنند.
از سوی دیگر بوی جورج هفته گذشته یک آهنگ در حمایت از اسرائیل منتشر کرد که توسط هوش مصنوعی تولید شده و نسلکشی خواندن حملات اسرائیل را انکار میکرد. انتشار این آهنگ جنجال زیادی به پا کرد و با اعتراض وسیعی روبه رو شد و در بحبوحه این جنجال، خواننده آهنگ «کارما آفتابپرست» در اعتراض به آن از اجرای جدید نمایش «عیسی مسیح سوپراستار» در لندن انصراف داد.
نظر شما