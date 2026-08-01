به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه جامجم نوشت: دشمن آمریکایی-صهیونیستی خانههایی را مورد هدف قرار داد که نه سنگر نظامی بودند و نه میدان نبرد؛ خانههایی که تنها مامن خانوادهها محسوب میشدند. در میان خانههای آسیبدیده، منزل یک رانندهتاکسی قرار داشت؛ سرپناه خانوادهای پنجنفره که هنگام وقوع حمله همگی در خانه حضور داشتند. در این حمله، پدر، مادر و یکی از فرزندان که تنها دو سال داشت، جان خود را از دست دادند و دو فرزند دیگر (۷ و ۹ساله) با جراحات ناشی از انفجار برای ادامه درمان به مرکز درمانی منتقل شدند. این حادثه بار دیگر پرسشی جدی را پیش روی افکار عمومی قرار میدهد؛ اینکه چگونه درحالیکه مقامهای آمریکایی و رژیمصهیونیستی بارها مدعی پرهیز از هدف قراردادن غیرنظامیان و تمرکز بر اهداف نظامی هستند، قربانیان این حمله خانوادههای عادی و غیرنظامی بودند که تنها جرمشان، حضور در خانههایشان، آنهم در نیمههای شب بود.
در حملات اخیر دشمنان به مناطق مسکونی قشم، روایت جنایت نه در خطوط مقدم، بلکه در خانههای مردم عادی نوشته شد؛ جایی که قربانیان، خانوادههایی در انتظار رسیدن فردا بودند. محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان دراینباره گفت: آنچه رخداده ادامه روند حملاتی است که با نادیدهگرفتن قواعد بینالمللی و اصول انسانی، مناطق مسکونی و شهروندان غیرنظامی را هدف قرار میدهد. وی با تاکید بر اینکه مردم ایران در برابر فشارها و زیادهخواهیها عقبنشینی نخواهند کرد، افزود: ملت ایران، بهویژه مردم جنوب کشور، بارها نشان دادهاند که بر سر تمامیت ارضی و حاکمیت ملی خود اهل معامله نیستند و در برابر هرگونه زورگویی، با صلابت ایستادگی میکنند.
تاریخ ایران نیز گواه این واقعیت است که مردم این سرزمین در برابر قدرتهای زورگو تسلیم نشده و نخواهند شد. استاندار هرمزگان در ادامه، رسیدگی فوری به وضعیت آسیبدیدگان را مهمترین اولویت دستگاههای اجرایی دانست و بر ضرورت برآورد سریع خسارتها، تامین اسکان اضطراری خانوادههای آسیبدیده و انتقال آنان به محل امن تاکید کرد و خواستار اجرای این اقدامات در کوتاهترین زمان ممکن شد. مهدی موسویاجاق، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم نیز از اسکان اضطراری ۲۰ خانوار آسیبدیده در پی حمله آمریکای جنایتکار به مناطق مسکونی این جزیره خبر داد و گفت: بهمنظور تامین امنیت و رفاه حال هموطنان، ۲۰ خانوار آسیبدیده برای دریافت خدمات حمایتی و اسکان موقت، در هتلآپارتمانهای جزیره مستقر شدند.
غیرنظامیان درمیانه جنگ
جنوب کشور اینروزها شاهد حملات دشمنان است؛ از مناطق مسکونی محله چاهتنگوی قشم گرفته تا حمله به دانشگاه هرمزگان. طبق گفته دکتر مهدی میرزاد، رئیس دانشگاه هرمزگان، خسارتهای واردشده به این دانشگاه در پی حملات اخیر به محوطه دانشگاه براساس برآوردهای اولیه، از مرز هفت میلیارد تومان فراتر رفته است. بهگفته وی، ساختمانهای آزمایشگاهی، خوابگاههای دانشجویی، سالنهای ورزشی و شماری از ساختمانهای آموزشی دانشگاه در این حملات آسیب دیدهاند.
دکتر محمدصالح حسینزاده، عضو هیات علمی دانشگاه جامع امامحسین(ع)، در گفتوگو با جامجم با اشاره به حملات اخیر به مناطق مسکونی، معتقد است این رخدادها را باید در امتداد همان الگویی تحلیل کرد که پیش از این نیز در غزه شاهد آن بودهایم.
بهگفته وی، اگر حفظ جان غیرنظامیان واقعا در اولویت بود، چنین حملاتی اساسا نباید رخ میداد. از نگاه او، تاکید بر حمایت از مردم یا سخن گفتن از صلح توسط دشمنان، بیش از آنکه بازتاب یک رویکرد عملی باشد، در چارچوب مدیریت افکار عمومی و عملیات رسانهای قابل ارزیابی است. آنطور که او توضیح میدهد، این حملات مصداق جنایت جنگی است و از منظر حقوق بینالملل، امکان پیگیری آنها وجود دارد. با این حال حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی، اجرای مؤثر سازوکارهای حقوقی بینالمللی را با چالشهای جدی روبهرو کرده است. سیاستهای آمریکا در این حوزه، نه بر مبنای تعهد به حقوق بینالملل، بلکه در چارچوب اهداف و منافع سیاسی و راهبردی دنبال میشود.
خط قرمز جنگ
در همه نظامهای حقوقی و قواعد بینالمللی، میان میدان نبرد و زندگی مردم عادی، مرزی روشن ترسیم شده؛ مرزی که قرار است جان غیرنظامیان، خانههای مسکونی، مراکز درمانی و دیگر اماکن غیرنظامی را از آسیبهای جنگ مصون نگه دارد. با این حال، هر بار که این مرز شکسته میشود، موضوع تنها یک حمله نظامی نیست بلکه مسالهای حقوقی، انسانی و اخلاقی است که فراتر از جغرافیای یک حادثه، افکار عمومی و نهادهای بینالمللی را نیز بهچالش میکشد. عبدالرزاق نریمانی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم، با اشاره به حمله به مناطق مسکونی این شهرستان، از تشکیل پرونده قضایی برای بررسی ابعاد مختلف این حادثه خبر داد و گفت: پیگیری موضوع از مسیرهای قانونی و همچنین از طریق مجامع بینالمللی در دستور کار قرار دارد. قرارگرفتن منازل مسکونی و جانباختن غیرنظامیان نشانه ناتوانی دشمن در دستیابی به اهداف خود است. از طرفی حمله به خانه و خانوادههای بیدفاع، مغایر با اصول انسانی و قواعد شناختهشده جنگ است.
خداحافظ سینا جان
این روزها جنوب کشورمان، خاطره کودکانش را با زخمهای جنگ به یاد میآورد؛ کودکانی که هیچگاه قرار نبود در فهرست قربانیان باشند؛ از شروع جنگ رمضان و پر پر شدن ۱۶۸دانشآموز مینابی گرفته تا سینای خردسال که در خانهشان جان باخت. کودکی که دو سال، تمام عمرش بود؛ عمری که هنوز به جملههای کامل نرسیده بود، به اولین روز مدرسه، به فرصتی برای بزرگ شدن یا حتی به خاطرهای که از کودکی در ذهنش بماند. سینا جعفری همان کودک دو سالهای است که پیکرش به همراه پدر و مادرش، از زیر آوار بیرون آورده شد و حالا تصویر این کودک دو ساله یکی از تلخترین صحنههایی بود که در روزهای گذشته بارها در شبکههای اجتماعی بازنشر شد و واکنش بسیاری را برانگیخت. این تصویر برای بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی، یادآور تصاویری بود که از کودکان قربانی جنگ در غزه منتشر شده بود.
مجتبی قهرمانی، رئیسکل دادگستری هرمزگان، در واکنش به این جنایت و با محکوم کردن این حمله، اظهار کرد: امروز آنچه سالها درباره ماهیت جنایتکارانه رژیمصهیونیستی و آمریکا شنیده بودیم، با تمام وجود لمس میکنیم و شاهد یکی از بیرحمانهترین تجاوزها و جنایتها در تاریخ هستیم. وی با اشاره به شهادت این کودک دو ساله افزود: ارتشی که خود را قدرتمندترین ارتش جهان معرفی میکند، بهجای مقابله با نظامیان، یک خانه مسکونی را هدف قرار میدهد و کودکی دو ساله را در آغوش پدر و مادرش به شهادت میرساند. سینای دو ساله، سند زنده جنایت آمریکا و همدستانش است؛ سندی که باید برای همیشه در تاریخ ثبت و ماندگار شود.
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