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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۹

نقشبندی: رفع موانع تولید کشاورزی کردستان نیازمند همراهی مجلس است

نقشبندی: رفع موانع تولید کشاورزی کردستان نیازمند همراهی مجلس است

سنندج- رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: توسعه زیرساخت‌های کشاورزی، افزایش بهره‌وری و تحقق امنیت غذایی نیازمند تعامل مستمر دستگاه اجرایی و نمایندگان مجلس برای رفع موانع تولید است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعدی نقشبندی ظهر شنبه در نشست هم‌اندیشی با جمعی از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت حمایت‌های قانونی و اعتباری برای تقویت بخش کشاورزی و رفع مشکلات بهره‌برداران تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده بخش کشاورزی در شهرستان‌های قروه، دهگلان، مریوان و سروآباد اظهار کرد: کشاورزی یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی کردستان است و تقویت این بخش نقش مهمی در رونق تولید و تأمین امنیت غذایی دارد.

وی افزود: همکاری و تعامل میان مجموعه اجرایی حوزه کشاورزی و نمایندگان مجلس می‌تواند زمینه‌ساز تسریع در اجرای طرح‌های توسعه‌ای، تأمین اعتبارات مورد نیاز و رفع موانع پیش روی کشاورزان باشد.

تامین نهاده و مدیریت منابع آبی؛ اولویت‌های کشاورزی کردستان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با بیان اینکه در این نشست مهم‌ترین چالش‌های بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت، عنوان کرد: تأمین نهاده‌های کشاورزی، مدیریت منابع آبی، توسعه صنایع تبدیلی، تکمیل زنجیره‌های ارزش و ارتقای بهره‌وری از جمله موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.

نقشبندی ادامه داد: با حمایت نمایندگان مجلس در زمینه تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اصلاح یا تسهیل برخی قوانین، می‌توان اقدامات مؤثرتری برای نوسازی ماشین‌آلات کشاورزی، افزایش تولید و بهبود بهره‌وری در واحد سطح انجام داد.

قول مساعد نمایندگان برای پیگیری مطالبات کشاورزان

در ادامه این نشست، محمدرسول شیخی‌زاده نماینده مردم قروه و دهگلان و امید کریمیان نماینده مردم مریوان و سروآباد و رئیس مجمع نمایندگان کردستان، بر آمادگی نمایندگان استان برای پیگیری مسائل بخش کشاورزی در سطح ملی و رایزنی با وزارتخانه‌های مرتبط تأکید کردند.

در پایان این نشست مقرر شد با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، موضوعات مرتبط با آب و خاک، توسعه باغات، مکانیزاسیون و تکمیل زنجیره‌های تولید با جدیت بیشتری دنبال شود تا زمینه بهبود وضعیت معیشتی بهره‌برداران و رونق تولید کشاورزی در استان فراهم شود.

کد مطلب 6905231

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