بخشنامه دریافت مالیات و عوارض از رویه های کولبری و ملوانی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران که پنجم مرداد ماه توسط مدیر کل دفتر واردات به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شده است، در خصوص دریافت دو درصد مالیات علی الحساب و مالیات و عوارض ارزش افزوده در رویه های کولبری و ملوانی، به نامه اخیر سیدمحمدهادی سبحانیان رئیس کل امور مالیاتی کشور استناد شده است.

سبحانیان در نامه ارسالی خ ود به رئیس کل گمرک ماده ۲ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان مصوب ۱۴۰۲ را مورد استناد قرار داده که در آن آمده است: به منظور هدایت تدریجی مبادلات موضوع این قانون در مرزها به چهارچوب تجارت رسمی، کالاهای وارداتی از طریق مبادلات موضوع این قانون در مرحله ترخیص کالا صرفا مشمول پرداخت ۵۰ درصد میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده برای ورود قطعی کالاها هستند و در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیات ها معاف است.

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرده است که با توجه به اطلاعات واصله، در برخی از گمرکات کشور به رغم پایان سال اول اجرای این قانون، کماکان ۲ درصد مالیات علی الحساب واردات کالا و در بعضی از موارد مالیات و عوارض ارزش افزوده وصول نمی شود.

سیحانیان از فرود عسگری خواسته است به منظور وصول صحیح و به موقع درآمدهای دولت و ایجاد وحدت رویه در اخذ مالیات و عوارض، قانون یاد شده برای اجرا به همه گمرکات کشور ابلاغ شود.