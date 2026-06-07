هشدار جدی درباره کلاهبرداری در اسقاط خودروهای فرسوده

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد نوسازی ناوگان حملونقل ایدرو اعلام کرد این مجموعه تنها مرجع رسمی و قانونی ارائه خدمات در حوزه اسقاط و نوسازی خودروهای فرسوده است و تمامی فرآیندهای ثبتنام، دریافت تسهیلات و مشارکت در طرحهای جایگزینی صرفاً از طریق سامانه رسمی به نشانی NNHK.IR انجام میشود.
بر اساس این اطلاعیه، ثبتنام در طرحهای اسقاط خودروهای فرسوده و شرکت در فرآیندهای مرتبط با خودروسازان بهصورت کاملاً رایگان و فقط از طریق سامانه رسمی انجام میگیرد و هرگونه مراجعه به سایتها یا سامانههای متفرقه فاقد اعتبار است.
این ستاد با اشاره به گزارشهایی از تخلفات برخی مجموعههای غیررسمی، اعلام کرد در مواردی این سامانهها با دریافت مبالغی از متقاضیان، وعدههایی نظیر پرداخت تسهیلات یا برنده شدن قطعی در طرحهای فروش خودروسازان را مطرح کردهاند که این موضوع در دست پیگیری قضایی و نظارتی قرار دارد.
در ادامه این اطلاعیه تأکید شده است که در حال حاضر تسهیلات مرتبط با اسقاط خودرو صرفاً شامل ناوگان حملونقل عمومی و موتورسیکلتهای فرسوده مطابق آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو است و وعده ارائه تسهیلات به خودروهای شخصی در برخی سایتها نیازمند بررسی و راستیآزمایی است.
همچنین ستاد نوسازی ناوگان اعلام کرده است هیچگونه کانال یا گروهی در شبکههای اجتماعی از جمله پیامرسانها، مرجع رسمی اطلاعرسانی این حوزه محسوب نمیشود و تنها سرشماره رسمی پیامکی این مجموعه ۹۸۳۰۰۰۳۶۴ است.
در این اطلاعیه همچنین بر لزوم حفاظت از اطلاعات شخصی متقاضیان تأکید شده و از شهروندان خواسته شده است اطلاعات خودرو و هویت خود را در اختیار سایتها و واسطههای غیررسمی قرار ندهند.
ستاد نوسازی ناوگان اعلام کرده است هرگونه فعالیت خارج از چارچوب رسمی که منجر به سوءاستفاده یا خسارت به متقاضیان شود، از طریق مراجع قضایی و قانونی پیگیری خواهد شد.
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