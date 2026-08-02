یوسف اینانلو در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت مصرف برق در شهرستانهای استان اظهار کرد: شهرستان قزوین به دلیل برخورداری از بیشترین تعداد مشترکان، بالاترین میزان مصرف برق را دارد و در حال حاضر بیشترین فاصله با الگوی مصرف نیز مربوط به این شهرستان است.
وی افزود: شهرستان تاکستان در روزهای اخیر کمترین اختلاف را با الگوی مصرف داشته و مشترکان این شهرستان رعایت بیشتری در مصرف برق داشتهاند و امیدواریم مشترکان سایر شهرستانها نیز با رعایت الگوی مصرف، به این سطح از مدیریت مصرف برسند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین با اشاره به الگوی مصرف مشترکان خانگی گفت: حدود ۸۵ درصد مشترکان خانگی استان الگوی مصرف را رعایت میکنند یا اختلاف اندکی با آن دارند و مصرف آنها حدود ۳۰۰ کیلووات ساعت در ماه است.
اینانلو ادامه داد: حدود ۱۰ درصد مشترکان خانگی در گروه مصرف متوسط قرار دارند و پنج درصد نیز در گروه مشترکان بسیار پرمصرف هستند که مصرف آنها بیش از ۲.۵ برابر الگوی تعیینشده و بالاتر از ۷۵۰ کیلووات ساعت در ماه است.
وی درباره وضعیت مشترکان تجاری نیز بیان کرد: مشترکان تکفاز ۳۲ آمپر که بیش از هزار کیلووات ساعت در ماه مصرف داشته باشند، در گروه مشترکان پرمصرف قرار میگیرند و هزینه برق این مشترکان بهصورت پلکانی افزایش مییابد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین با اشاره به استفاده از کنتورهای هوشمند برای مشترکان پرمصرف تصریح کرد: برای تعداد قابل توجهی از این مشترکان کنتور هوشمند نصب و محدودکننده مصرف فعال شده است و در صورتی که میزان مصرف از حد تعیینشده عبور کند، برق مشترک بهصورت خودکار قطع میشود.
اینانلو تأکید کرد: در برخی موارد مشترکان با شرکت توزیع برق تماس گرفته و از قطع مکرر برق گلایه میکنند، در حالی که شبکه برق دچار خاموشی نشده و قطع برق صرفاً به دلیل عبور مصرف آن مشترک از میزان تعیینشده توسط سامانه هوشمند انجام شده است.
وی در ادامه با اشاره به توسعه ظرفیت تولید برق در استان قزوین گفت: امسال اقدامات خوبی در حوزه تولید برق انجام شده و نیروگاههای خورشیدی متعددی وارد مدار شدهاند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین افزود: سال گذشته در همین مقطع کمتر از هفت مگاوات نیروگاه خورشیدی در مدار استان قرار داشت، اما اکنون بیش از ۱۱۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی به شبکه برق استان تزریق میکند که نشاندهنده رشد حدود ۱۷ برابری ظرفیت تولید برق خورشیدی است.
اینانلو این افزایش ظرفیت را حاصل همکاری وزارت نیرو، دولت، مدیریت استان و مجموعههای مرتبط دانست و گفت: توسعه نیروگاههای خورشیدی نقش مؤثری در افزایش ظرفیت تولید و مدیریت ناترازی برق دارد.
وی با اشاره به وضعیت خاموشیهای استان در سال جاری اظهار کرد: سال گذشته خاموشیها، بهویژه خاموشیهای برنامهریزینشده که برای حفظ پایداری شبکه اعمال میشد، بسیار بیشتر بود، اما امسال شرایط به شکل محسوسی بهبود یافته است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین درباره محدودیت برق صنایع نیز گفت: سال گذشته در برخی مقاطع محدودیت فعالیت صنایع تا سه روز در هفته ادامه داشت، اما امسال این محدودیت به شکل قابل توجهی کاهش یافته و در شرایط فعلی محدودیت صنایع به یک روز در هفته رسیده است.
اینانلو خاطرنشان کرد: صنایع میتوانند در روز جمعه بدون محدودیت فعالیت کنند و محدودیت یک روزه اعمالشده را جبران کنند تا خللی در روند تولید آنها ایجاد نشود.
وی درباره خاموشیهای فیدرهای عمومی نیز گفت: برای کاهش فشار بر بخش صنعت و تولید، در برخی ایام محدودیتهایی در فیدرهای عمومی اعمال میشد که گاهی به دو ساعت خاموشی میرسید و اکنون نیز این خاموشیها بهصورت پراکنده در برخی نقاط انجام میشود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین در پایان تأکید کرد: امسال برای فیدرهای حساس و مناطقی که مشترکان حساس در آنها قرار دارند، خاموشی اعمال نشده است تا پایداری و استمرار برقرسانی به این مشترکان حفظ شود.
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