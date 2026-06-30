نوری:۱۴ هزار میلیارد اعتبار موتور محرک توسعه روستاهای خراسان شمالی است

بهمن نوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اعتبارات دهیاری‌های استان خراسان شمالی در سال ۱۴۰۴ به ۱۴ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد چشمگیر ۱۰۰ درصدی را به ثبت رسانده است.

استاندار خراسان شمالی، با تأکید بر عزم دولت برای تقویت زیرساخت‌های روستایی و توانمندسازی دهیاری‌ها اظهار داشت: در راستای تحقق عدالت توسعه‌ای و ارتقای سطح خدمات‌رسانی در مناطق روستایی، تمام ظرفیت‌های استان برای جذب و بهره‌برداری هدفمند از این اعتبارات بسیج شده است.

وی افزود: توسعه روستاها، توسعه خراسان شمالی است و هر اعتباری که امروز در اختیار دهیاری‌ها قرار می‌گیرد، سرمایه‌ای ارزشمند برای افزایش رفاه مردم، رونق تولید، تقویت اقتصاد محلی و شتاب‌بخشی به روند عمران و آبادانی در جای‌جای استان خواهد بود.

استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: این اعتبارات با اولویت اجرای پروژه‌های زیرساختی و خدماتی از جمله بهسازی و آسفالت معابر روستایی، اصلاح و توسعه شبکه‌های دفع آب‌های سطحی، تجهیز دهیاری‌ها، توسعه فضاهای عمومی، ارتقای زیرساخت‌های گردشگری روستایی و اجرای طرح‌های درآمدزا هزینه خواهد شد.

وی افزود: توزیع اعتبارات بر اساس شاخص‌هایی از جمله میزان محرومیت، جمعیت، وسعت حوزه خدمات، نیازهای عمرانی و اولویت‌های توسعه‌ای روستاها انجام می‌شود تا منابع به صورت عادلانه و هدفمند در اختیار دهیاری‌ها قرار گیرد و زمینه توسعه متوازن در سراسر استان فراهم شود.

نوری با اشاره به اهمیت نظارت بر اجرای پروژه‌ها خاطرنشان کرد: استانداری با همکاری فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی، روند تخصیص و هزینه‌کرد اعتبارات را به صورت مستمر رصد خواهد کرد تا پروژه‌ها با کیفیت مطلوب، در زمان مقرر و بر اساس نیازهای واقعی روستاها به بهره‌برداری برسند.

وی در پایان با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی، فرمانداران، بخشداران و مجموعه دهیاری‌های استان تأکید کرد: با تداوم این رویکرد حمایتی و استفاده بهینه از ظرفیت اعتبارات ملی، روند توسعه و آبادانی روستاهای خراسان شمالی شتاب بیشتری خواهد گرفت و زمینه ارتقای کیفیت زندگی، افزایش اشتغال، رونق اقتصاد محلی و ماندگاری جمعیت در مناطق روستایی بیش از پیش فراهم خواهد شد.