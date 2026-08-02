  1. استانها
  2. مرکزی
۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۳۱

توقیف محموله سنگین ۲۵ هزار لیتری سوخت قاچاق در محورهای مواصلاتی مرکزی

توقیف محموله سنگین ۲۵ هزار لیتری سوخت قاچاق در محورهای مواصلاتی مرکزی

اراک- فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت: پلیس امنیت اقتصادی در عملیاتی موفق، محموله‌ای شامل بیش از ۲۵ هزار لیتر گازوئیل قاچاق را در محورهای مواصلاتی این استان توقیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،؛سردار فرزاد تاجره اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی و با هدف مقابله با ناترازی‌های حوزه سوخت، از طریق اشراف اطلاعاتی، یک دستگاه کامیون کشنده حامل فرآورده‌های نفتی قاچاق را در محورهای مواصلاتی مرکز این استان شناسایی کردند.

وی افزود: نیروهای انتظامی در جریان عملیات عملیاتی، خودرو مذکور را توقیف و مقدار ۲۵ هزار و ۱۶۲ لیتر گازوئیل قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان مرکزی با اشاره به ارزش اقتصادی این محموله تصریح کرد: ارزش کالای کشف‌شده بر اساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته، حدود ۲۲ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی گفت: همچنین در پی این کشف، پرونده قضایی متخلف تشکیل و متهم جهت رسیدگی به مراجع قضایی و اجرای مجازات‌های تعزیری معرفی شد.

کد مطلب 6906544

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها