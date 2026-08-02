توقیف محموله سنگین ۲۵ هزار لیتری سوخت قاچاق در محورهای مواصلاتی مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر،؛سردار فرزاد تاجره اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق فرآوردههای نفتی و با هدف مقابله با ناترازیهای حوزه سوخت، از طریق اشراف اطلاعاتی، یک دستگاه کامیون کشنده حامل فرآوردههای نفتی قاچاق را در محورهای مواصلاتی مرکز این استان شناسایی کردند.
وی افزود: نیروهای انتظامی در جریان عملیات عملیاتی، خودرو مذکور را توقیف و مقدار ۲۵ هزار و ۱۶۲ لیتر گازوئیل قاچاق را کشف کردند.
فرمانده انتظامی استان مرکزی با اشاره به ارزش اقتصادی این محموله تصریح کرد: ارزش کالای کشفشده بر اساس ارزیابیهای صورتگرفته، حدود ۲۲ میلیارد ریال برآورد شده است.
وی گفت: همچنین در پی این کشف، پرونده قضایی متخلف تشکیل و متهم جهت رسیدگی به مراجع قضایی و اجرای مجازاتهای تعزیری معرفی شد.
نظر شما