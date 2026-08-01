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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۱

تصادف شدید در زیرگذر پژوهش همدان

تصادف شدید در زیرگذر پژوهش همدان

همدان- بامداد شنبه برخورد شدید خودروی سواری فیدلیتی از عقب با یک پراید در زیرگذر پژوهش همدان باعث له شدن پراید و محبوس شدن راننده آن در کابین خودرو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شهرداری همدان اعلام کرد که بامداد شنبه برخورد شدیدی بین خودروی سواری فیدلیتی با پراید در زیرگذر پژوهش همدان رخ داد که در این حادثه پراید به‌شدت له و راننده آن در کابین محبوس شد.

پس از اعلام حادثه نیروهای عملیاتی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی همدان در محل حاضر شدند و عملیات آزادسازی راننده را آغاز کردند. امدادگران پس از تلاش مستمر، راننده پراید را از میان آوار کابین خارج کردند و برای اقدامات درمانی به عوامل اورژانس مستقر در صحنه تحویل دادند.

سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی همدان از رانندگان خواست با رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی، با سرعت مطمئنه حرکت کنند و از حرکات نمایشی و تغییر مسیر ناگهانی خودداری نمایند تا از تکرار چنین حوادثی جلوگیری شود.

کد مطلب 6905142

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