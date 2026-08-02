مسجد از من یک جهادگر ساخت؛ شیرینی گره گشایی در روستا

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: متولد دهه ۶۰ و از همان آغاز جوانی با فعالیت جهادی انس گرفته است. گاه تبلیغ کرده و زمانی نیز به قول معروف آستین بالا زده و کار عمرانی انجام داده است.

بعد از ازدواج نیز همسرش، همسفر کارها و اردوهای جهادی او شد و تا به امروز نیز سنگر فعالیت جهادی را خالی نکرده است.

حجت الاسلام مجید یوسفی از جهادگران خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: من کار جهادی را از مسجد الحسین بیرجند شروع کردم و در واقع کار و فعالیت در مسجد نقش بسیار زیادی در شکل گیری شخصیت من داشت.

وی که از طلاب سطح دو حوزه علیمه سفیران هدایت(مدرسه معصومیه) بیرجند است، بیان کرد: این مسجد بود که مرا جذب تحصیل در حوزه کرد و مسجد الحسین(ع) امروز نیز بسیار ثمر بخش و موفق عمل می کند.

این جهادگر خراسان جنوبی با اشاره به اینکه کار جهادی هم در محله و هم در روستا وجود داشت، ادامه داد: ابتدا کار را در محله شروع کردیم و سپس فعالیت های جهادی ما به روستاها و به ویژه روستاهای محروم و مرزی کشیده شد.

همه اهالی روستا را کربلایی کردیم

یوسفی با بیان اینکه کار جهادی دو بخش فرهنگی و عمرانی را شامل می شود، ادامه داد: این دو کار را توامان انجام می دادیم و به عنوان مثال در زمان نماز ظهر و یا مغرب و عشا کار فرهنگی انجام می دادم و در سایر ساعات کار عمرانی را پیگیری می کردیم.

وی با بیان یکی از خاطرات خود در اردوهای جهادی در اواسطه دهه ۹۰ گفت: خاطرم هست که به روستای «خاکک» از توابع درح برای کار فرهنگی رفته بودیم ولی احساس شد که این روستا به شدت به کار عمرانی نیاز دارد و آن را نیز دنبال کردیم.

جهادگر خراسان جنوبی ادامه داد: ما در آن روستا به صورت مستمر سه سال با مردم و اهالی در ارتباط بودیم و شکر خدا همه آنان را در این سال ها به سفر پیاده روی اربعین اعزام کردیم که این اتفاق برای من بسیار شیرین بود.

همسرم همسفر اردوهای جهادی شد

یوسفی اظهار کرد: بعد از ازدواج نیز همسرم همراه من در کارهای جهادی شد و با من به اردوهای جهادی می آمدند که بسیار انگیزه بخش بود.

وی افزود: ایشان برای بانوان برنامه فرهنگی، مشاوره و ... داشتند و قلم بسیار خوبی در نویسندگی دارند.

وی تصریح کرد: از جمله کارهای فرهنگی که خیلی بر روی آن تأکید داشتم بحث تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی بود و مکررا، دیدم که بزرگان روستاهای مختلف می گفتند قبل از انقلاب کسی سراغی از روستاهای جنوب خراسان نمی گرفت.

جهادگر خراسان جنوبی ادامه داد: در مجموع ما وقتی به روستایی می رویم ارتباطمان با مردم آنجا قطع نمی شود و بعد از آن برای مشاوره خانواده، مشاوره ازدواج، مشاور اقتصادی و... تماس می گیرند و ما نیز در حد مقدورات به آنان کمک می‌کنیم.

یادی از ایام کرونا

یوسفی با اشاره به اینکه یکی از ایام پرکار گروه‌های جهادی سال های کرونا بود، گفت: در آن زمان ما کارگاه تولید ماسک داشتیم و بین ۳۰ تا ۴۰ هزار ماسک تولید کردیم و همچنین غذاهای نذری توزیع می کردیم.

وی که در حال حاضر امام جماعت در مسجد مولی الموحدین(ع) است، تصریح کرد: کارهای جهادی ما همچنان ادامه دارد و بیشتر معطوف به کارهای فرهنگی در داخل شهر شده است که شامل سرکشی به خانواده های نیازمند، سرکشی به خانواده شهدا، مشاوره خانواده و ... می شود.

یوسفی با اشاره به اینکه موضوع پوشش برنامه تبلیغی آخر هفته ها را نیز داریم، یادآور شد: در آخر هفته ها حدود ۳۰ نفر به صورت جهادی به روستاها می روند و اقدامات متعددی را انجام می‌دهند.

جهادگر خراسان جنوبی تصریح کرد: باور من بر این است که اگر می خواهیم گره های فرهنگی یک روستا را حل کنیم باید یک کار تخصصی و علمی انجام شده و بعد به صورت مستمر آن را پیگری کنیم چون کار جهادی دیربازده است.