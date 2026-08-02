امضای تفاهم نامه همکاری حقوقی بین وزارت خارجه و مرکز وکلای قوه قضاییه

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و معاونت امور حقوقی و بین المللی وزارت امورخارجه در راستای هماهنگی و اثرگذاری بیشتر در حوزه پیگیری های حقوقی بین المللی، تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

در این تفاهم نامه که به امضای کاظم غریب آبادی معاون امور حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه و حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه رسید، طرفین بر همکاری های مشترک پیرامون اقدامات حقوقی، آموزشی، کارشناسی و بهره گیری از تجارب دوجانبه تاکید کردند.

غریب آبادی در نشست امضای این تفاهم نامه با اشاره به بحث انجام کارشناسی برآورد خسارات توسط مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، گفت: کارشناسی های صورت گرفته به عنوان مستندات جنایات صورت گرفته توسط دشمن آمریکایی – صهیونی از اهمیت بالایی برخوردار است، لذا معاونت امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه جلسات مشترکی با اعضای مرکز برگزار خواهد کرد تا با بررسی پرونده های کارشناسی، مواردی که مورد نیاز دستگاه دیپلماسی است و یا نیاز به همراهی وزارت خارجه در امور بین المللی دارد را با همکاری و همفکری طرفین مشخص نمایند.

معاون امور حقوقی و بین المللی دستگاه دیپلماسی کشورمان همچنین با اشاره به توان تخصصی مرکز وکلای قوه قضاییه در بحث وکالت و کارشناسی گفت: مرکز با در اختیار داشتن وکلای بین المللی و توان کارشناسان رسمی خود می تواند در فعالیت های حقوقی بین المللی در موارد مورد نیاز همکاری مناسبی با وزارت خارجه داشته باشد و این تفاهمنامه نحوه این فعالیت ها را مدنظر قرار داده است.

غریب آبادی افزود: یکی از مطالبات اصلی کشور در برهه کنونی، پیگیری جنایات صورت گرفته علیه کشورمان توسط متجاوزین و در راس آن، شهادت امام شهیدمان، است که در این حوزه، همکاری های دوجانبه با مرکز وکلای قوه قضاییه می تواند این مهم را تسهیل و میسر نماید و طرفین از تجارب یکدیگر به خصوص در دعاوی بین المللی بهره مند شوند.

در ادامه این نشست، عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در مورد انعقاد این تفاهمنامه گفت: پیرو تاکیدات و دستورات رئیس دستگاه قضا مبنی بر هماهنگی و تعامل حداکثری مرکز وکلای قوه قضائیه با دستگاه دیپلماسی کشور جهت پیگیری های حقوقی جنایات علیه جمهوری اسلامی ایران و مطالبه حقوق آسیب دیدگان در دو جنگ تحمیلی اخیر، امروز این توفیق حاصل شد تا با معاونت امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه کشورمان پیرامون مسائل مرتبط در این حوزه تفاهمنامه همکاری امضا کنیم تا گامی دیگر در جهت مطالبه و خونخواهی امام شهیدمان رحمه الله علیه، شهدای عزیز جنگ تحمیلی، بازماندگان و آسیب دیدگان برداشته باشیم.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه یکی از مهمترین مفاد این تفاهمنامه را «پیگیری های حقوقی-قضایی مرتبط با جنایات علیه جمهوری اسلامی ایران در جریان دو جنگ اخیر» عنوان کرد و گفت: همکاری میان مجموعه مرکز وکلای قوه قضاییه و وزارت امور خارجه تسهیل کننده و اثربخشی این پیگیری ها را در ابعاد بین المللی دوچندان خواهد کرد و زمینه اجرای تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد پیگیری حقوقی اقدامات جنایتکاران آمریکایی و صهیونی در محاکم داخلی و بین المللی را فراهم می سازد.

عبدلیان پور افزود: مجموعه مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با داشتن توان نخبگانی در عرصه وکالت تخصصی و بین المللی و امر کارشناسی قادر است تا در کنار وزارت امور خارجه کشورمان یاری دهنده و بازوی مشورتی و اجرایی دیپلماسی حقوقی کشور در عرصه بین المللی باشد.

وی در این باره گفت: ما به سبب داشتن نیروی انسانی متخصص درعرصه حقوقی قادریم تا در زمینه هایی که معاونت امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه نیاز به وکیل و کارشناس داشته باشد، آموزش های تخصصی ارائه دهیم و نیروی مورد نیاز کشور در این زمینه را تامین و پرورش دهیم.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با تاکید بر اهمیت این تفاهمنامه گفت: این تفاهمنامه برگرفته از نگاهی تخصصی در امر آموزش و بهره گیری از نیروهای متخصص مرکز در عرصه دیپلماسی حقوقی کشور می باشد که با هماهنگی های صورت گرفته با معاونت امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه این مهم با جدیت در دستورکار ما قرار دارد و در هر زمینه ای که کشور نیاز به وکیل، کارشناس و مشاور خانواده در عرصه داخلی و بین المللی داشته باشد، آماده ارائه خدمات و آموزش و تربیت نیروی متخصص هستیم.