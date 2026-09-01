به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عبدلیان پور گفت: آزمونهای وکالت و کارشناس رسمی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در سال ۱۴۰۵، به استناد مواد ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، در موعد مقرر برگزار میشود.
وی با اشاره به زمان ثبتنام و برگزاری آزمون وکالت تصریح کرد: زمان ثبتنام آزمون وکالت از ۳۰ شهریور تا ۵ مهر ماه و تاریخ برگزاری آزمون، روز جمعه ۲۰ آذرماه ۱۴۰۵ خواهد بود. همچنین نتایج اولیه این آزمون، انشاءالله ۴۰ روز کاری پس از برگزاری آزمون منتشر میشود.
عبدلیان پور در ادامه به آزمون کارشناسان رسمی اشاره کرد و افزود: ثبتنام آزمون کارشناس رسمی در سال ۱۴۰۵ در ۸۱ رشته تخصصی، از ۱۸ تا ۲۴ آبان ماه انجام میشود و آزمون مربوطه روز جمعه ۲۵ دی ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: نتایج آزمون کارشناسی نیز همانند آزمون وکالت، ۴۰ روز کاری پس از برگزاری، اعلام میشود.
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