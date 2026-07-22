به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مسعود مکانی مدیرکل دفتر حقوقی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران از پایان فرآیند کارشناسی خسارت‌های وارد شده به فرودگاه‌های کشور در پی جنگ رمضان با حضور کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگان بخش‌های تخصصی شرکت فرودگاه‌ها خبر داد.

مکانی گفت: این اقدام در پی دستور دکتر عبدلیان پور معاون محترم قوه قضاییه، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، پس از بازدید میدانی از فرودگاه مهرآباد و تعدادی از فرودگاه‌های آسیب‌دیده، در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: در جریان این بازدید، بر لزوم ارزیابی دقیق و متمرکز خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های فرودگاهی توسط کارشناسان رسمی دادگستری تأکید شد.

مکانی گفت: به ابتکار دفتر حقوقی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، سلسله جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان حوزه‌های تخصصی از جمله برق و الکترونیک، تأسیسات، بهسازی و عمران فرودگاه ها وسایل نقلیه موتوری، تجهیزات زمینی، کمک‌بازرسی، حراست، امور مالی و سایر واحدهای مرتبط برگزار شد تا تمامی خسارت‌های ناشی از جنگ به‌صورت دقیق بررسی و مستندسازی شود.

وی اظهار داشت: در آخرین جلسه این فرآیند، نظریه کارشناسی رسمی درباره میزان خسارت‌های واردشده به فرودگاه‌های کشور به صورت معاضدتی (بدون هزینه) نهایی و به شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران تحویل شد.

به گفته مدیرکل دفتر حقوقی بر اساس این گزارش، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با استناد به این گزارش کارشناسی، اقدامات حقوقی لازم را برای طرح دعوا در مراجع قضایی داخلی علیه کشورهای متخاصم آمریکا و رژیم صهیونیستی، به‌منظور مطالبه خسارت‌های وارده به زیرساخت‌های فرودگاهی کشور، دنبال خواهد کرد.

وی در پایان گفت: این گزارش کارشناسی، مبنای حقوقی و فنی پیگیری مطالبات شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در خصوص خسارت‌های ناشی از جنگ و صیانت از حقوق بیت‌المال خواهد بود.