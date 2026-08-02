  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۴

سردار ابن‌الرضا: هر تهدیدی را مبنای تقویت بازدارندگی خود قرار می‌دهیم

سردار ابن‌الرضا: هر تهدیدی را مبنای تقویت بازدارندگی خود قرار می‌دهیم

سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه نه غافلگیر می‌شویم و نه منفعل، گفت: تهدید را مبنای افزایش آمادگی، تقویت بازدارندگی و ارتقای قدرت خود قرار می‌دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید مجید ابن‌الرضا، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی، نوشت: «اظهارات اخیر دشمن، هرچند در بستر عملیات روانی و جنگ محاسباتی مطرح می‌شود، اما از نگاه ما هر تهدیدی، یک تهدید واقعی و قابل اعتناست. نه غافلگیر می‌شویم و نه منفعل؛ تهدید را مبنای افزایش آمادگی، تقویت بازدارندگی و ارتقای قدرت خود قرار می‌دهیم.»

کد مطلب 6905975
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها