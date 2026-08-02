۱۵۶ متقاضی مسکن در شهمیرزاد صاحب زمین شدند؛ پروژه در فاز اجرایی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی طباطبایی پیش از ظهر یکشنبه در بازدید میدانی پروژه‌های عمرانی شهرستان مهدیشهر، ابراز داشت: روند اجرای طرح‌های راهسازی و نهضت ملی مسکن در مهدیشهر و شهمیرزاد مطلوب ارزیابی شده است.

وی درباره آخرین وضعیت عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح مهدیشهر، توضیح داد: پروژه تقاطع غیرهمسطح مهدیشهر پس از دو سال وقفه، از ابتدای سال جاری دوباره وارد فاز اجرایی شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان ادامه داد: تاکنون بر اساس قرارداد جدید این پروژه به پیشرفت فیزیکی ۷.۵ درصدی رسیده و عملیات اجرایی آن با سرعت در حال انجام است.

حسینی طباطبایی با حضور در سایت ۳۵ هکتاری نهضت ملی مسکن شهمیرزاد، یادآور شد: تاکنون در این محدوده زمین به ۱۵۶ متقاضی در قالب ۳۹ گروه چهارنفره واگذار شده است.

وی ادامه داد: ۳۷ متقاضی دیگر نیز در مرحله گروه‌بندی و تخصیص زمین قرار دارند که به زودی این اقدامات در دستور کار قرار خواهد گرفت.