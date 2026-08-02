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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۱

جلسه مشترک مجلس و مجمع برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی

جلسه مشترک مجلس و مجمع برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس در دیدار با دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر اجرای مطالبات اصلی نیروهای شرکتی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی جعفری‌آذر، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست مشترک اعضای کمیسیون اجتماعی با عباسعلی کدخدایی، سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: در این جلسه، ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع نسبت به طرح تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و همچنین لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به‌ صورت تخصصی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: کمیسیون اجتماعی در این نشست بار دیگر بر مطالبه اصلی نیروهای شرکتی، یعنی حذف شرکت‌های پیمانکاری و برقراری قرارداد مستقیم با دستگاه‌های اجرایی تأکید و تصریح کرد این مطالبه‌ نباید به پرداخت مستقیم حقوق تقلیل پیدا کند.

جعفری‌آذر با اشاره به مصوبه اخیر دولت درباره پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی، تصریح کرد: پرداخت مستقیم حقوق می‌تواند گامی در جهت شفافیت باشد، اما پاسخگوی مطالبه چندین‌ساله این نیروها نیست. مطالبه اصلی، حذف واسطه‌گری، برقراری عدالت در پرداخت‌ها و ایجاد امنیت شغلی است.

*معصومه مهری

کد مطلب 6906022

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    نظرات

    • حامد IR ۱۶:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
      2 0
      پاسخ
      ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری حتما باید اصلاح و به تصویب برسد تا موجی از شادمانی و انگیزه در بین پرسنل ایجاد شود

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