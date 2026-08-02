قدرت کوخایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تمهیدات ویژه این سازمان برای رفاه حال زائران در پایانه مرزی مهران، اظهار داشت: از ورودی پایانه تا درب خروجی به کشور عراق، سایبان‌های مجهز به سیستم سرمایشی نصب شده است و این سایبان‌ها، دمای محیط را تا ۱۰ درجه کاهش داده‌اند و تفاوت محسوسی در آسایش زائران ایجاد کرده‌اند و این اقدام، گامی مؤثر در جهت کاهش گرمازدگی و افزایش رفاه زائران در گرمای شدید منطقه است.

وی با بیان اینکه همکاران در پایانه مرزی شهید حاج قاسم سلیمانی به صورت شبانه‌روزی و در سه شیفت ۸ ساعته، به زائران اباعبدالله الحسین (ع) خدمت‌رسانی می‌کنند، افزود: این نیروها تا پایان ماه سفر به صورت شبانه‌روزی در پایانه حضور دارند و با تمام توان، آماده ارائه خدمات به زائران هستند و خوشبختانه تمامی جاده‌ها باز هستند و هیچ گونه مشکل خاصی در مسیرهای مواصلاتی وجود ندارد.

معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری استان ایلام با اشاره به استقرار یک اکیپ کامل از تجهیزات راهداری و ماشین آتش‌نشانی در پایانه مرزی، تصریح کرد: با توجه به آغاز موج بازگشت، روزانه بین ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ دستگاه اتوبوس از پایانه برکت، زائران را به نقاط مختلف کشور جابجا می‌کنند و با فراخوانی از سازمان راهداری کل کشور و سایر استان‌ها، اتوبوس‌های مورد نیاز به پایانه مرزی مهران اعزام شده‌اند تا زائران با کمترین معطلی، به استان‌های خود بازگردند.

وی با اشاره به راه‌اندازی باجه‌های فروش بلیط در پایانه شهید رئیسی، خاطرنشان کرد: امسال با این اقدام، زائران مانند سال‌های گذشته با مشکل معطلی یا کمبود بلیط مواجه نیستند و تمامی تمهیدات برای تسهیل در خرید بلیط و جابجایی زائران اندیشیده شده است؛ همچنین در مسیر تردد زائران، تمثال شهدای عزیز دوران دفاع مقدس که از نیروهای خدوم راهداری بودند، نصب شده است و این اقدام، یک حرکت فرهنگی و ارزشمند در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی همه دست‌اندرکاران، خاطرنشان کرد: با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و خدماتی، امیدواریم شاهد سفری ایمن، روان و همراه با آرامش برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) باشیم و این خدمات تا پایان موج بازگشت زائران ادامه خواهد داشت.