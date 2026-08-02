به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام آریانفرد، از افزایش ترددهای بیناستانی و رشد حضور خودروهای غیربومی در استان طی تیرماه سال جاری خبر داد و اظهار کرد: بر اساس دادههای سامانههای حملونقل هوشمند، یکسوم خودروهای غیربومی وارد شده به گلستان، بین یک تا چهار روز در استان اقامت داشتهاند که بیانگر رونق سفرها و افزایش حضور گردشگران است.
وی با اشاره به آمار تردد خودروهای غیربومی افزود: در تیرماه امسال، ۱۲۶ هزار و ۵۹ دستگاه خودروی غیربومی در محورهای استان شناسایی شدند که بیشترین پلاکهای ثبتشده متعلق به استانهای خراسان رضوی، تهران، مازندران، خراسان شمالی و فارس بوده است.
رئیس اداره مدیریت راههای گلستان ادامه داد: طی این مدت بیش از دو میلیون و ۲۰۸ هزار تردد بیناستانی در محورهای استان ثبت شده که این میزان در مقایسه با تیرماه سال گذشته ۲۱ درصد و نسبت به خردادماه امسال ۱۶ درصد افزایش نشان میدهد.
آریانفرد با بیان اینکه وسایل نقلیه سنگین حدود ۱۰ درصد از مجموع ترددهای بیناستانی را به خود اختصاص دادهاند، اظهار کرد: بررسی اطلاعات سامانههای هوشمند حاکی از آن است که محورهای علیآباد–گرگان، گرگان–علیآباد، بندرگز–کردکوی، علیآباد–آزادشهر و کردکوی–بندرگز بیشترین متوسط تردد روزانه را در تیرماه به خود اختصاص دادهاند.
وی افزایش حجم ترددها را نشانه پویایی شبکه حملونقل جادهای استان دانست و تأکید کرد: رصد مستمر اطلاعات ترافیکی از طریق سامانههای هوشمند، نقش مهمی در مدیریت سفرها، برنامهریزی برای ارتقای ایمنی راهها و بهبود خدماترسانی به کاربران جادهای دارد.
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