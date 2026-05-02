به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت در اطلاعیهای اعلام کرد: برای آن دسته از ثبتسفارشهایی که تا تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ به صورت کامل تأمین ارز شدهاند، در صورت ویرایش تعرفههای غیرضروری به تعرفههای ضروری، کنترل مجوز بهینهسازی ارزی انجام نخواهد شد.
بر اساس این اطلاعیه، فهرست تعرفههای ضروری مشمول این تصمیم، مطابق پیوست اطلاعیه مورخ ۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ تعیین شده است و صرفاً ویرایش تعرفه از غیرضروری به ضروری در چارچوب این فهرست امکانپذیر خواهد بود.
همچنین تأکید شده است در صورتی که تأمین ارز پرونده مربوط به سال جاری باشد، میزان ارز تأمینشده در مصارف سهمیه و بهینهسازی ارزی لحاظ خواهد شد؛ اما میزان تأمین ارز انجامشده پیش از سال جاری، از کنترل بهینهسازی و سهمیه ارزی معاف است.
طبق اعلام وزارت صمت، مهلت ویرایش ثبتسفارشهای مشمول این اطلاعیه حداکثر تا ۹ خرداد ۱۴۰۵ تعیین شده و پس از این تاریخ، امکان اعمال تغییرات وجود نخواهد داشت.
در پایان این اطلاعیه تصریح شده است که ویرایش تعرفههای ضروری به سایر تعرفههای ضروری مجاز نیست و صرفاً تغییر تعرفه از غیرضروری به ضروری، مشمول این تصمیم میشود.
