حفظ جنگل‌ بدون مدیریت محکوم به تخریب است

به گزارش خبرنگار مهر؛ مقداد جورغلامی، رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، امروز در نشست شورای راهبردی منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به ظرفیت علمی دانشگاهها برای حل چالشهای این حوزه، بر لزوم بهرهگیری از توان دانشجویان، ایجاد صندوق توسعه حفاظت منابع طبیعی، بازگشت مدیریت علمی به جنگلهای شمال و مشارکت واقعی جوامع محلی در اجرای طرحهای منابع طبیعی تأکید کرد.
این نشست با حضور رضا افلاطونی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، در مرکز آموزش و توانمندسازی بهرهبرداران منابع طبیعی و آبخیزداری دکتر جوانشیر برگزار شد.
جورغلامی با قدردانی از برگزاری این نشست، اظهار کرد: دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران با برخورداری از حدود ۵۰۰ دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری در رشتههای مختلف، ظرفیت قابل توجهی برای همکاری با سازمان منابع طبیعی دارد.
وی افزود: این دانشجویان میتوانند در تعریف پروژههای تخصصی، اجرای طرحهای پژوهشی و همچنین فعالیتهای رسانهای و ترویجی در کنار دفاتر تخصصی سازمان، به ویژه حوزه جنگل، نقش مؤثری ایفا کنند.
برنامه هفتم از نظر کمی مطلوب اما از نظر بودجه بلندپروازانه است
رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه منابع طبیعی گفت: این برنامه از نظر کمی، برنامه مناسبی است، اما از نظر کیفی، تأمین منابع مالی و زمانبندی، اهدافی بلندپروازانه دارد و به نظر میرسد بخش قابل توجهی از اهداف کمی آن بدون پیشبینی منابع مالی لازم، قابل تحقق نباشد.
وی بر ضرورت پیشبینی سازوکارهای تأمین اعتبار برای اجرای برنامههای منابع طبیعی تأکید کرد.
پیشنهاد تشکیل صندوق توسعه و حفاظت منابع طبیعی
جورغلامی یکی از راهکارهای رفع مشکلات مالی این بخش را تشکیل صندوق توسعه و حفاظت منابع طبیعی دانست و گفت: این صندوق میتواند از محل مشارکت صنایع، درآمدهای حاصل از طرحهای منابع طبیعی و همچنین فعالیتهای معدنی که آثار تخریبی بر محیطزیست دارند، تأمین مالی شود.
وی افزود: چنین سازوکاری میتواند بخشی از کمبود اعتبارات و نیروی انسانی سازمان را در حوزه حفاظت از عرصههای طبیعی جبران کند.
بازگشت مدیریت علمی به جنگلهای شمال ضروری است
رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران با اشاره به تجربه همکاری این دانشگاه با سازمان منابع طبیعی، اظهار کرد: جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود از نمونههای موفق همکاری مشترک است و دانشگاه تهران از سال ۱۳۹۶ در قالب مسئولیت اجتماعی، هزینههای حفاظت و مدیریت این عرصه را تأمین کرده است.
وی با انتقاد از پیامدهای اجرای طرح تنفس جنگل، گفت: پس از اجرای این طرح، مدیریت بسیاری از جنگلهای شمال دچار وقفه شد، در حالی که جنگل، حتی بدون بهرهبرداری اقتصادی نیز نیازمند مدیریت مستمر است.
جورغلامی تأکید کرد: منابع طبیعی کشور، به ویژه جنگلها، بدون مدیریت رها نمیشوند و استمرار مدیریت علمی و تخصصی برای حفظ این سرمایههای ملی ضروری است.
وی از ارائه پیشنهادهای مکتوب به معاونت جنگل سازمان خبر داد و گفت: در این پیشنهادها بر تدوین پیوست رسانهای برای طرحهای منابع طبیعی، فرهنگسازی عمومی و مشارکت واقعی جوامع محلی تأکید شده است.
به گفته وی، مشارکت مردم زمانی پایدار خواهد بود که منافع حاصل از اجرای طرحها به مناطق محلی بازگردد و ساکنان این مناطق در فرآیند اجرا نقش واقعی داشته باشند.
دانشگاهها ناظر مستقل اجرای طرحهای جنگلداری باشند
رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران همچنین پیشنهاد کرد دانشگاههای معین در استانهای شمالی به عنوان نهادهای علمی مستقل بر اجرای طرحهای مدیریت جنگل نظارت کنند.
وی گفت: اگر سازمان منابع طبیعی معتقد است طرحهای اجرایی بدون ایراد است، حضور دانشگاهها به عنوان ناظر علمی مستقل میتواند موجب افزایش شفافیت، ارتقای کیفیت اجرا و اعتماد عمومی شود.
جورغلامی خواستار گسترش همکاری سازمان منابع طبیعی با دانشگاههای سراسر کشور شد و افزود: این همکاری نباید تنها به دانشگاه تهران محدود باشد، بلکه دانشگاههای استانهای شمالی، غربی و مناطق بیابانی نیز باید اجرای طرحهای پایلوت را برعهده بگیرند.
وی ادامه داد: استفاده از مجریان بومی و متخصص و همچنین بازگشت منافع اقتصادی طرحها به مناطق محل اجرا، از مهمترین عوامل موفقیت برنامههای منابع طبیعی است.
رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به مسائل و چالشهای حوزه منابع طبیعی گفت: انتظار میرفت بسیاری از صاحبنظران، اندیشمندان و افراد اثرگذار در این حوزه مواضع روشنتر و فعالتری اتخاذ کنند، اما متأسفانه آنگونه که انتظار میرفت، صدای آنان شنیده نشد.
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