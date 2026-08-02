به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم ذوالفقاری مدیر امور توزیع برق شهرستان اردل، در تشریح خبر گفت: «این پروژه‌ها با هدف تامین برق پایدار و مطمئن، افزایش قابلیت اطمینان و پایداری شبکه، کاهش تلفات، کاهش افت ولتاژ، کاهش خاموشی ها، پیشگیری از سرقت و بهبود مبلمان شهری و روستایی انجام شده است.

‌ وی با اشاره به شرایط خاص اجرای این پروژه‌ها افزود: «بخشی از عملیات اجرایی پروژه‌های مذکور همزمان با شرایط ویژه در جنگ رمضان با تلاش جهادی و شبانه‌روزی کارکنان امور توزیع برق شهرستان بدون وقفه انجام شد .

ذوالفقاری د ادامه افزود : احداث ۱۰۴۰۰ متر شبکه کابل خودنگهدار ، احداث و اصلاح بیش از ۹۰۰ متر شبکه فشار متوسط ، نصب ۷۷ اصله پایه برق فشار ضعیف ۹ متری ، نصب ۱۶ اصله پایه برق فشار متوسط ۱۲ متری ، جابجایی ،اصلاح و بهینه سازی ۲ مجموعه ترانسفورماتور ۱۰۰KVA به همراه تابلوهای توزیع ، از جمله اقدامات انجام شده این طرح ها می باشد.

وی افزود: در مجموع به منظور اجرای این پروژه‌ها اعتباری بالغ بر بیش از ۹ میلیارد تومان هزینه شده است.

مدیر برق شهرستان اردل خاطر نشان کرد : اجرای کامل طرح های اصلاح و بهینه‌سازی شبکه های برق و جایگزینی کامل شبکه های سیم مسی با کابل خودنگهدار در سطح شهرستان، گامی کلیدی در راستای اهداف طرح ملی مهتاب(مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق) برای ارتقای پایداری و کاهش تلفات شبکه برق می‌باشد.