جلال ملکی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری مراسم جاماندگان اربعین در تهران اظهار کرد: این مراسم طی سال‌های اخیر در مسیر حدفاصل میدان امام حسین(ع) تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار می‌شود و جمعیت زیادی از شهروندان تهرانی و حتی افراد از شهرهای اطراف در آن حضور پیدا می‌کنند؛ به همین دلیل موضوع تأمین ایمنی و حفظ سلامت شرکت‌کنندگان اهمیت ویژه‌ای دارد.

آماده‌باش ۱۳۸ ایستگاه آتش‌نشانی برای مراسم جاماندگان

وی افزود: تأمین ایمنی این مراسم در سال‌های گذشته نیز بر عهده آتش‌نشانی تهران بوده و امسال نیز تمامی ۱۳۸ ایستگاه سازمان آتش‌نشانی در آماده‌باش کامل قرار دارند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران ادامه داد: در مسیر راهپیمایی از میدان امام حسین(ع) تا حرم حضرت عبدالعظیم(ع)، نیروهای آتش‌نشانی در ۸۰ نقطه مستقر خواهند شد.

ملکی تصریح کرد: برای پوشش این مراسم، ۹۰ دستگاه خودروی سبک، سنگین و موتورسیکلت به همراه ۲۲۰ آتش‌نشان از ساعت ۵:۳۰ صبح در محل‌های تعیین‌شده حضور پیدا می‌کنند و تا پایان مراسم و بازگشت شرایط تردد محدوده عملیاتی به حالت عادی، در محل حضور خواهند داشت.

نصب مه‌پاش برای کاهش گرمای مسیر راهپیمایی

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با اشاره به تفاوت ویژه مراسم امسال نسبت به سال‌های گذشته گفت: با توجه به افزایش دمای هوا در این روزها، موضوع خنک‌سازی مسیر و کمک به کاهش گرمای زائران نیز به مأموریت‌های آتش‌نشانی اضافه شده است.

وی افزود: در همین راستا، در چهار نقطه از مسیر راهپیمایی سیستم‌های مه‌پاش نصب شده است.

ملکی توضیح داد: بخش نخست این سیستم‌ها در حدفاصل میدان امام حسین(ع) تا میدان شهدا، بخش دوم از میدان شهدا تا محدوده‌ای پایین‌تر از آن، بخش سوم حوالی میدان شوش و بخش چهارم در محدوده پیش از میدان شهرری تا میدان شهرری قرار دارد.

وی گفت: در مجموع بیش از ۴ کیلومتر و حدود ۵ کیلومتر از مسیر راهپیمایی تحت پوشش سیستم مه‌پاش قرار می‌گیرد تا شهروندانی که از زیر این تجهیزات عبور می‌کنند، بتوانند گرمای هوا را راحت‌تر تحمل کنند.

تأمین آب مه‌پاش‌ها با تجهیزات آتش‌نشانی

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با اشاره به فرآیند آماده‌سازی این تجهیزات گفت: آتش‌نشانان طی روزهای گذشته مشغول نصب این سیستم‌ها بوده‌اند و با استفاده از تجهیزات، پمپ‌ها و تانکرهای آب، تأمین آب مورد نیاز مه‌پاش‌ها را انجام می‌دهند.

درخواست آتش‌نشانی از زائران؛ هنگام حادثه خونسرد باشید

ملکی از شهروندان و شرکت‌کنندگان در مراسم خواست همکاری همیشگی خود را با نیروهای امدادی داشته باشند.

وی تأکید کرد: به‌ویژه در صورت بروز حادثه، افراد باید خونسردی خود را حفظ کنند، از محل حادثه فاصله بگیرند و موضوع را سریعاً به نیروهای امدادی، آتش‌نشانی یا شماره ۱۲۵ اطلاع دهند تا امکان امدادرسانی سریع‌تر فراهم شود.