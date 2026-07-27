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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۸

جزئیات سقوط جرثقیل از یک ساختمان ۵ طبقه در تهران

جزئیات سقوط جرثقیل از یک ساختمان ۵ طبقه در تهران

سخنگوی آتش نشانی از سقوط یک دستگاه تاورکرین (جرثقیل) در یک پروژه ساختمانی که منجر به تخریب بخشی از یک ساختمان ۵ طبقه شده، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی سخنگوی آتش‌نشانی استان تهران، از سقوط یک دستگاه تاورکرین (جرثقیل) در یک پروژه ساختمانی که منجر به تخریب بخشی از یک ساختمان ۵ طبقه شده، خبر داد و گفت: ساعت ۱۳:۳۵ امروز، گزارش سقوط یک دستگاه تاورکرین در پروژه ساختمانی واقع در خیابان پیامبر شرقی دریافت شد که بلافاصله دو ایستگاه آتش‌نشانی به محل اعزام شدند.

ملکی افزود: آتش‌نشان‌ها در کمتر از چهار دقیقه به محل رسیدند و مشاهده کردند که یک قطعه از دستگاه تاورکرین به دلیلی که هنوز تحت بررسی است، سقوط کرده و بر روی یک ساختمان ۵ طبقه مسکونی در مجاورت پروژه برخورد کرده است.

وی در ادامه با اشاره به میزان خسارت گفت: این حادثه باعث تخریب بخشی از دیوارها، شیشه‌ها و پنجره‌های ۵ واحد از طبقات دوم، سوم و چهارم ساختمان مذکور شده است. همچنین در پی سقوط قطعات دستگاه و دیواره‌های ساختمان، ۹ دستگاه خودرو که در کنار خیابان پارک شده بودند، دچار خسارت شدند.

سخنگوی آتش‌نشانی تهران در خصوص وضعیت مصدومان توضیح داد: اپراتور ۳۵ ساله دستگاه در اتاقک اپراتوری محبوس شده بود که پس از عملیات نجات توسط آتش‌نشانان خارج و به اورژانس تحویل داده شد. وی علیرغم زنده بودن، دچار مصدومیت شده است. همچنین یک جوان ۱۸ ساله و یک خانم ۶۰ ساله نیز به دلیل شوک ناشی از حادثه، تحت مراقبت اورژانس قرار گرفتند.

ملکی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیروهای آتش‌نشانی محل حادثه را منرز کرده و با همکاری جرثقیل‌های سنگین در حال جابجایی قطعات سقوط‌کرده هستند. پس از اتمام عملیات، محل حادثه به مسئولان مربوطه تحویل خواهد شد.

کد مطلب 6900874

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