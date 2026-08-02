به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه "حمیدرضا زارع اظهار داشت: در راستای تشدید مبارزه با سارقان حرفه‌ای و سابقه‌دار؛ کارآگاهان پلیس آگاهی استان یزد هماهنگی قضایی را به عمل آوردند.

وی افزود: کارآگاهان با انجام بررسی‌های تخصصی، دو سارق سابقه‌دار را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی آنان را در یک عملیات ضربتی در مخفیگاه‌شان دستگیر که تعدادی اموال مسروقه شامل قطعات خودروهای شهروندان کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی استان یزد بیان داشت: مالباختگان نیز شناسایی و اموال مکشوفه به آن‌ها تحویل داده شد و سارقان به همراه پرونده متشکله به دادسرا معرفی و روانه زندان شدند.