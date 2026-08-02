به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه "حمیدرضا زارع اظهار داشت: در راستای تشدید مبارزه با سارقان حرفهای و سابقهدار؛ کارآگاهان پلیس آگاهی استان یزد هماهنگی قضایی را به عمل آوردند.
وی افزود: کارآگاهان با انجام بررسیهای تخصصی، دو سارق سابقهدار را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی آنان را در یک عملیات ضربتی در مخفیگاهشان دستگیر که تعدادی اموال مسروقه شامل قطعات خودروهای شهروندان کشف شد.
رئیس پلیس آگاهی استان یزد بیان داشت: مالباختگان نیز شناسایی و اموال مکشوفه به آنها تحویل داده شد و سارقان به همراه پرونده متشکله به دادسرا معرفی و روانه زندان شدند.
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