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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۰

سارقان حرفه‌ای و سابقه‌دار در یزد دستگیر شدند

سارقان حرفه‌ای و سابقه‌دار در یزد دستگیر شدند

یزد- رئیس پلیس آگاهی استان یزد از دستگیری دو سارق حرفه‌ای و سابقه‌دار قطعات خودرو در یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه "حمیدرضا زارع اظهار داشت: در راستای تشدید مبارزه با سارقان حرفه‌ای و سابقه‌دار؛ کارآگاهان پلیس آگاهی استان یزد هماهنگی قضایی را به عمل آوردند.

وی افزود: کارآگاهان با انجام بررسی‌های تخصصی، دو سارق سابقه‌دار را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی آنان را در یک عملیات ضربتی در مخفیگاه‌شان دستگیر که تعدادی اموال مسروقه شامل قطعات خودروهای شهروندان کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی استان یزد بیان داشت: مالباختگان نیز شناسایی و اموال مکشوفه به آن‌ها تحویل داده شد و سارقان به همراه پرونده متشکله به دادسرا معرفی و روانه زندان شدند.

کد مطلب 6906147

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