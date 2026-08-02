به گزارش خبرگزاری مهر، سیدپرویز فتاح با حضور در محل اجرای فاز نخست طرح توسعه حرم امام حسین(ع) مزین بنام صحن و شبستان حضرت زینب(س) که بدست متخصصان ایرانی و با کمک‌های مردم و نذر دوستدارن اهل بیت علیهم السلام در حال اجراست بازدید کرد.

در جریان این بازدید، محمد جلال‌مآب رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات از برنامه‌ریزی برای افتتاح بخش زیارتی این طرح در پاییز امسال خبر داد و گفت: پروژه ساخت صحن و شبستان حضرت زینب(س) با بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی با زیربنای بیش از ۱۳۸ هزارمترمربع در زمینی به مساحت ۵۲هزارمترمربع در حال اجراست.

وی مهمترین ویژگی طرح‌های اجرا شده توسط ستاد توسعه و بازسازی عتبات را مشارکت داوطلبانه مردم و نذر خیران حرم‌ساز اعلام کرد و گفت: به پشتوانه همین نیت‌های خالصانه دوستداران اهل بیت علیهم السلام، حدود ۲۰۰ طرح مرمت، بازسازی، نوسازی و توسعه‌ای در حرم‌های مطهر به بهره‌برداری رسیده یا در دست تکمیل است.

نذر مردم؛ موتور محرک تولید داخلی

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات یکی از دستاوردهای بیش از دو دهه فعالیت این تشکل مردم نهاد را تحقق الگوی موفقِ تلفیقِ نیت خیرخواهانه مردم با شعار حمایت از تولید داخلی دانست و گفت: در تمامی این سال‌ها، کمک‌های مردمی صرف خرید کالا و خدمات مورد نیاز پروژه‌ها از صنایع داخلی شده است به طوریکه می‌توان گفت برکت نذر خیران حرم‌ساز به‌ چرخه اقتصاد کشور تزریق شده است.

جلال‌مآب به طرح‌های ابتکاری در این زمینه اشاره کرد و گفت: ستاد توسعه و بازسازی عتبات با برپایی کارگاه‌های قالی‌بافی در استان‌ها و مناطق محروم کشور، این امکان را فراهم کرده است تا در بستر انجام کار خیر، زمینه اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی و زنجیره مرتبط با هنر-صنعت فرش در این مناطق نیز گسترش یاد.

وی به تامین مصالح و ملزومات طرح‌های بازسازی و توسعه‌ای عتبات از صنایع داخلی اشاره کرد و گفت: در سالهایی که تولیدکنندگان داخلی به دلیل رکود با مشکل نبود تقاضا مواجه بودند، ستاد توسعه و بازسازی عتبات با خرید سیمان، گچ، آهن‌آلات، سنگ‌های ساختمانی و سایر مواد مورد نیاز پروژه‌ها، جان تازه‌ای به صنایع و معادن کشور بخشید.

احیای هنرهای اصیل ایرانی

وی، احیاء برخی رشته‌های هنری اصیل ایرانی را دیگر دستاورد ستاد توسعه و بازسازی عتبات برشمرد و گفت: به دلیل گسترش معماری مدرن، هنرهای اصیلی مانند درودگری، خاتم‌کاری، میناکاری، قلم‌زینی، کاشی‌کاری‌های معقلی و هفت رنگ، آئینه‌کاری، مقرنس و... در حال فراموشی بود که به‌واسطه اجرای طرح‌های عمرانی در عتبات، اکنون نه‌تنها این رشته‌های هنری احیاء شده بلکه شاهد آموزش نسل جوان در آنها هستیم.

جلال‌مآب با اشاره به روند افزایشی حضور زائران اربعین در سال‌های اخیر گفت: هر سال میلیون‌ها زائر از ایران و ده‌ها کشور جهان راهی عتبات عالیات می‌شوند و این استقبال گسترده، توسعه حرم‌های مطهر و زیرساخت‌های زیارتی را به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است.

وی افزود: طرح‌های توسعه حرم‌های مطهر تنها به افزایش فضای زیارتی محدود نیست، بلکه احداث صحن‌ها، شبستان‌ها، مسیرهای دسترسی، فضاهای خدماتی و امکانات رفاهی را نیز شامل می‌شود تا زائران بتوانند با آرامش، امنیت و سهولت بیشتری از این اماکن مقدس بهره‌مند شوند.

سید پرویز فتاح رئیس ستاد اجرایی فرمان امام نیز با اشاره به برنامه‌ریزی گسترده این ستاد برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی اظهار داشت: ستاد اجرایی فرمان امام در اربعین ۱۴۰۵ با بسیج ظرفیت‌های خود، خدمات متنوعی را در حوزه‌های زیرساختی، درمانی، رفاهی و حمایتی در مرزهای شش گانه مهران، خسروی، شلمچه، چذابه، باشماق و تمرچین به زائران ارائه می‌کند.

براساس این گزارش، علاقه‌مندان می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری ستاره ۷۲ مربع یا از طریق بخش «اهدای نذورات» در پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات به نشانی https://atabat.org/fa/onlinepayment/form، نذورات خود را برای اجرای طرح‌های توسعه حرم‌های مطهر اختصاص دهند.

همچنین هموطنان عزیز می‌توانند به نیت خود، رهبر شهید، اعضای خانواده، شهدا یا درگذشتگان، با مشارکت در پویش کاشی حرم و اهدای مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به نشانی Https://atabat.org/fa/forms/۸۰، در توسعه حرم مطهر حضرت اباعبدالله الحسین (ع) سهیم شوند و یادگاری ماندگار از خود به جا بگذارند.