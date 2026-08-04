به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت راه و شهرسازی، علی نوذرپور معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان، در نشستی صمیمانه میزبان علی اعطا مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور اجتماعی و حقوق شهروندی بود.

در این دیدار، طرفین پیرامون موضوعات مشترک و راهکارهای توسعه همکاری در حوزه مأموریت‌های اجتماعی وزارت راه و شهرسازی به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداختند.

نوذرپور با اشاره به ضرورت تأمین منابع مالی برخی پروژه‌های سازمان مجری، بهره‌گیری از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی صنایع استان‌ها را یکی از راهکارهای مؤثر برای تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی دانست و خواستار همکاری و حمایت مشاور وزیر در این زمینه شد.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت توجه به پیامدهای اجتماعی اجرای پروژه‌های ساختمانی، انجام ارزیابی تأثیرات اجتماعی پروژه‌های سازمان مجری را ضرورتی انکارناپذیر عنوان کرد و آن را یکی از محورهای همکاری مشترک میان سازمان مجری و حوزه امور اجتماعی و حقوق شهروندی وزارت راه و شهرسازی برشمرد.

در ادامه، علی اعطا، مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور اجتماعی و حقوق شهروندی، با تأکید بر ضرورت توجه به ابعاد اجتماعی پروژه‌های عمرانی، گفت: استقرار ارزیابی تأثیرات اجتماعی در پروژه‌های دولتی، رعایت ملاحظات حقوق شهروندی در تمامی مراحل اجرای طرح‌ها و ایجاد سازوکارهای نظام‌مند برای دریافت و بهره‌گیری از نظرات مردمی، از اولویت‌های این حوزه است.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور اجتماعی و حقوق شهروندی بر آمادگی برای همکاری با سازمان مجری در تحقق این رویکردها تأکید کرد.

در پایان این دیدار، دو طرف بر استمرار تعاملات و تقویت همکاری‌های مشترک با هدف ارتقای کیفیت اجرای پروژه‌ها و توسعه رویکردهای اجتماعی در اجرای طرح‌های عمرانی تأکید کردند.