به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام ملکی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با تشریح روند اجرای برنامه مسکن استیجاری در شهرهای جدید اظهار کرد: این برنامه در راستای اجرای بند (۱) ماده (۲) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و با پیگیریهای مستمر وزیر راه و شهرسازی در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به تصویب «بسته مدیریت بازار اجاره» در ششمین جلسه شورای عالی مسکن افزود: بر اساس ماده (۶) این بسته، به سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید اجازه داده شده است تا با استفاده از ظرفیت تهاتر اراضی و املاک، نسبت به تأمین واحدهای مسکونی تکمیلشده و آماده بهرهبرداری اقدام کنند تا این واحدها در قالب مسکن استیجاری در اختیار زوجهای جوان فاقد مسکن قرار گیرد.
ملکی ادامه داد: با دستور و تأکید وزیر راه و شهرسازی، دستورالعمل اجرایی این طرح در کوتاهترین زمان ممکن تدوین و به تمامی ادارات کل راه و شهرسازی و شرکتهای عمران شهرهای جدید ابلاغ شد. این دستورالعمل، فرآیند شناسایی گروههای هدف، تأمین واحدهای مسکونی، ضوابط انتخاب کارگزاران و نحوه اجرای نظام اجارهداری را بهصورت شفاف مشخص کرده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ثبتنام متقاضیان از طریق ادارات کل راه و شهرسازی استانها و بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی انجام خواهد شد، تصریح کرد: اولویتبندی متقاضیان نیز بهصورت کاملاً سیستمی و بر پایه شاخصهایی همچون دهک درآمدی و میزان آسیبپذیری خانوار انجام میشود تا واحدها به افراد واجد شرایط اختصاص یابد.
وی گفت: شرکت عمران شهرهای جدید نیز بلافاصله پس از ابلاغ این دستورالعمل، با بسیج همه ظرفیتهای موجود، شناسایی املاک قابل بهرهبرداری و استفاده از ظرفیت تهاتر اراضی، خرید واحدهای مسکونی از بخش خصوصی، اماکن عمومی غیردولتی، واحدهای متعلق به شرکت مادر، شرکتهای تابعه و پروژههای مشارکتی را در دستور کار قرار داد.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با اشاره به روند اجرای این برنامه در شهرهای جدید تاکید کرد: در حال حاضر فرآیند تأمین حدود یکهزار واحد مسکونی در ۷ استان و ۱۲ شهر جدید آغاز شده است. تاکنون مصوبات مربوط به ۷۰۴ واحد در هیئتمدیره شرکتهای عمران تابعه و مجامع مربوطه اخذ و ابلاغ شده و ۱۹۰ واحد مسکونی دیگر نیز هماکنون آماده واگذاری به متقاضیان واجد شرایط است که پس از معرفی افراد از سوی ادارات کل راه و شهرسازی و تکمیل فرآیندهای سامانهای، در اختیار زوجهای جوان مشمول طرح قرار خواهد گرفت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حدود ۵۰۰ میلیون تومان از محل منابع داخلی شرکت جهت اجرای نصبیات و تجهیز واحدها، از جمله نصب کابینت، پکیج هزینه خواهد شد تا واحدها بهصورت کامل و آماده بهرهبرداری به متقاضیان تحویل شود.
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