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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹

۱۹۰ واحد مسکن استیجاری آماده واگذاری به زوج‌های جوان است

۱۹۰ واحد مسکن استیجاری آماده واگذاری به زوج‌های جوان است

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: تأمین هزار واحد مسکن استیجاری در ۱۲ شهر جدید آغاز شده و ۱۹۰ واحد مسکونی نیز هم‌اکنون آماده واگذاری به متقاضیان واجد شرایط است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام ملکی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با تشریح روند اجرای برنامه مسکن استیجاری در شهرهای جدید اظهار کرد: این برنامه در راستای اجرای بند (۱) ماده (۲) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و با پیگیری‌های مستمر وزیر راه و شهرسازی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به تصویب «بسته مدیریت بازار اجاره» در ششمین جلسه شورای عالی مسکن افزود: بر اساس ماده (۶) این بسته، به سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید اجازه داده شده است تا با استفاده از ظرفیت تهاتر اراضی و املاک، نسبت به تأمین واحدهای مسکونی تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری اقدام کنند تا این واحدها در قالب مسکن استیجاری در اختیار زوج‌های جوان فاقد مسکن قرار گیرد.

ملکی ادامه داد: با دستور و تأکید وزیر راه و شهرسازی، دستورالعمل اجرایی این طرح در کوتاه‌ترین زمان ممکن تدوین و به تمامی ادارات کل راه و شهرسازی و شرکت‌های عمران شهرهای جدید ابلاغ شد. این دستورالعمل، فرآیند شناسایی گروه‌های هدف، تأمین واحدهای مسکونی، ضوابط انتخاب کارگزاران و نحوه اجرای نظام اجاره‌داری را به‌صورت شفاف مشخص کرده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ثبت‌نام متقاضیان از طریق ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها و بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی انجام خواهد شد، تصریح کرد: اولویت‌بندی متقاضیان نیز به‌صورت کاملاً سیستمی و بر پایه شاخص‌هایی همچون دهک درآمدی و میزان آسیب‌پذیری خانوار انجام می‌شود تا واحدها به افراد واجد شرایط اختصاص یابد.

وی گفت: شرکت عمران شهرهای جدید نیز بلافاصله پس از ابلاغ این دستورالعمل، با بسیج همه ظرفیت‌های موجود، شناسایی املاک قابل بهره‌برداری و استفاده از ظرفیت تهاتر اراضی، خرید واحدهای مسکونی از بخش خصوصی، اماکن عمومی غیردولتی، واحدهای متعلق به شرکت مادر، شرکت‌های تابعه و پروژه‌های مشارکتی را در دستور کار قرار داد.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با اشاره به روند اجرای این برنامه در شهرهای جدید تاکید کرد: در حال حاضر فرآیند تأمین حدود یک‌هزار واحد مسکونی در ۷ استان و ۱۲ شهر جدید آغاز شده است. تاکنون مصوبات مربوط به ۷۰۴ واحد در هیئت‌مدیره شرکت‌های عمران تابعه و مجامع مربوطه اخذ و ابلاغ شده و ۱۹۰ واحد مسکونی دیگر نیز هم‌اکنون آماده واگذاری به متقاضیان واجد شرایط است که پس از معرفی افراد از سوی ادارات کل راه و شهرسازی و تکمیل فرآیندهای سامانه‌ای، در اختیار زوج‌های جوان مشمول طرح قرار خواهد گرفت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حدود ۵۰۰ میلیون تومان از محل منابع داخلی شرکت جهت اجرای نصبیات و تجهیز واحدها، از جمله نصب کابینت، پکیج هزینه خواهد شد تا واحدها به‌صورت کامل و آماده بهره‌برداری به متقاضیان تحویل شود.

کد مطلب 6907452
زهره آقاجانی

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