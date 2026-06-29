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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۵

۲۷۰ میلیون دلار کالا از گمرکات اصفهان بهار امسال صادر شد

۲۷۰ میلیون دلار کالا از گمرکات اصفهان بهار امسال صادر شد

اصفهان- مدیرکل گمرکات استان اصفهان گفت: در بهار امسال حدود ۲۷۰ میلیون دلار کالا از گمرکات استان صادر شده است که رشد ۳۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد.

رسول کوهستانی پزوه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سه ماه بهار امسال تشریفات صادرات ۴۲۴ هزار تن کالا به ارزش ۲۶۹ میلیون و ۶۶۹ هزار دلار در گمرکات استان اصفهان انجام پذیرفته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از حیث وزن ۳۷ درصد و از لحاظ ارزش ۳۲ درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: همچنین تشریفات واردات ۳۶ هزار تن کالا به ارزش ۱۴۵ میلیون دلار از طریق گمرکات استان اصفهان انجام پذیرفته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۳۰ درصد و از لحاظ ارزش ۳۹ درصد رشد داشته است.

مدیرکل گمرکات استان اصفهان خاطرنشان کرد: در بهار امسال بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال درآمد وصولی به خزانه داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال قبل چهار برابر رشد داشته است.

کد مطلب 6874330

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