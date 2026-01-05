مدیرکل گمرکات: صادرات ۹ ماهه اصفهان به ۸۴۳ میلیون دلار رسید

رسول کوهستانی پزوه در گفتگو با خبرنگار با اشاره به عملکرد صادراتی گمرکات استان در ۹ ماهه سال جاری، اظهار کرد: تشریفات صادرات یک میلیون و ۲۶۶ هزار تن کالا به ارزش ۸۴۲ میلیون و ۷۴۳ هزار دلار انجام شده است.
وی با تأکید بر فعالیت شبانهروزی گمرک افزود: گمرک تعطیلپذیر نیست و هر زمان که فعالان اقتصادی درخواست خدمات گمرکی خارج از ساعت اداری یا خارج از اماکن گمرکی داشته باشند، ارائه خدمت میکنیم. به طور متوسط روزانه تشریفات صادرات ۲۶۴ کامیون در سراسر استان انجام میپذیرد.
کوهستانیپزوه با استناد به ماده ۵۷ آئیننامه اجرایی قانون امور گمرکی توضیح داد: صاحبان کالا موظف به تحویل کالای صادراتی به انبارهای گمرکی هستند اما قانونگذار تسهیلاتی پیشبینی کرده که در صورت درخواست صادرکننده، گمرک میتواند تشریفات را خارج از اماکن گمرکی و در انبار یا واحد تولیدی صاحب کالا انجام دهد. این درخواستها بهویژه برای واحدهای تولیدی صد درصد مورد موافقت قرار میگیرد.
مدیرکل گمرکات اصفهان افزود: تمامی درخواستهای صادرکنندگان برای حمل یکسره و ارزیابی در محل مورد موافقت قرار گرفته و بیش از ۹۵ درصد ارزیابی کالاهای صادراتی استان خارج از اماکن گمرکی یا به صورت حمل یکسره بر روی کامیون انجام شده است.
وی اقلام صادراتی استان را ۶۱۷ قلم کالا برشمرد و گفت: فرآوردههای نفتی با ۲۶۷ میلیون دلار، چدن، آهن و فولاد با ۱۲۴ میلیون دلار، محصولات لبنی با ۱۱۱ میلیون دلار، فرش ماشینی با ۸۸ میلیون دلار و مس و مصنوعات آن با ۵۲ میلیون دلار، پنج قلم عمده صادراتی از گمرکات اصفهان بودهاند.
کوهستانیپزوه کشورهای مقصد را ۸۰ کشور اعلام کرد و افزود: پاکستان با ۲۳۵ میلیون دلار، عراق با ۱۴۲ میلیون دلار، افغانستان با ۱۲۷ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۸۲ میلیون دلار و ترکیه با ۶۳ میلیون دلار، در صدر مقاصد صادراتی استان اصفهان قرار دارند.
