  1. استانها
  2. اصفهان
۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۰۶

۹۵ میلیون دلار کالا از گمرکات اصفهان طی ۴۰ روز جنگ صادر شد

اصفهان- مدیرکل گمرکات استان اصفهان گفت: در مدت ۴۰ روز جنگ تحمیلی سوم، تشریفات صادرات ۹۵ میلیون دلار کالا در گمرکات استان انجام شد.

رسول کوهستانی پزوه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در مدت ۴۰ روز جنگ رمضان، تشریفات صادرات و واردات ۱۸۵ هزار تن کالا و به ارزش ۱۶۱ میلیون دلار در گمرکات استان اصفهان انجام شد به طور متوسط هر روز تشریفات ۲۳۱ کامیون صادراتی و وارداتی در گمرکات استان صورت می‌گرفت.

وی ادامه داد: طی این مدت تعداد یک هزار و ۸۴۷ فقره اظهارنامه صادراتی به ارزش ۹۵ میلیون دلار و به وزن ۱۷۱ هزار تن در گمرکات استان اصفهان تشریفات صادرات انجام پذیرفت.

مدیرکل گمرکات استان اصفهان افزود: طی ۴۰ روز جنگ تعداد ۳۸۱ فقره اظهارنامه وارداتی به ارزش ۶۵ میلیون دلار و به وزن ۱۴ هزار تن در گمرکات استان اصفهان ترخیص شد.

کوهستانی با اشاره به درآمد وصولی ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در طی این مدت گفت: کارکنان خدوم گمرکات استان اصفهان با حضور مستمر و به صورت شیفت‌بندی بدون حتی یک روز تعطیلی در تمامی این ایام حتی تعطیلات نوروز؛ ضمن ارائه خدمت در چهار مبادی گمرکات استان اصفهان در ۶۵ انبار اختصاصی کالاهای وارداتی واحدهای تولیدی و در سرتاسر استان پهناور اصفهان ارزیابی در محل کالاهای صادراتی انجام دادند.

وی خاطر نشان کرد: کسب تجارب جنگ ۱۲ روزه موجب شد خدمت رسانی به فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی و تجار طی جنگ رمضان بدون وقفه با حداکثر تسهیلات ممکن انجام پذیرد هر چند که در این مدت خطرات فراوانی برای همکاران گمرکات استان اصفهان وجود داشت.

کد مطلب 6803889

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها