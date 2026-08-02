انصارالله: ریاض به دنبال سوء استفاده از فضای مجازی برای تضعیف یمن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، محمد الفرح عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله، نسبت به تلاشهای عربستان سعودی برای جذب تعدادی از تولیدکنندگان محتوا در شبکههای اجتماعی با هدف به کارگیری آنها در جنگ روانی علیه مردم یمن هشدار داده و تأکید کرد که این تحرکات در چارچوب تلاش برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی و تضعیف جبهه داخلی از طریق ابزارهای رسانهای و دیجیتال صورت میگیرد.
الفرح در پستی در صفحه شخصی خود در پلتفرم «ایکس» افزود که برخی از تولیدکنندگان محتوا پذیرفتهاند که در ازای منافع مالی، به ابزارهایی در خدمت برنامه های خارجی تبدیل شوند. وی خاطرنشان کرد که شهرت و تأثیری که آنها در گذشته به دست آورده بودند، اتفاقی نبوده، بلکه نتیجه مواضعشان در همسویی با آرمانهای مردمشان و ایستادگی در کنار شهروندان در مراحل دشوار بوده است.
وی اشاره کرد که همسویی برخی از اینفلوئنسرها با طرف متجاوز، منجر به کاهش پایگاه مردمی و از دست دادن بخش بزرگی از اعتبارشان شده است؛ به طوری که مخاطبان، اکنون آنها را به چشم ابزارهایی میبینند که برای اجرای کمپینهای رسانهای علیه جامعه به کار گرفته میشوند، در حالی که پیشتر از اعتماد گسترده دنبالکنندگان برخوردار بودند.
عضو دفتر سیاسی انصارالله تأکید کرد که تجربیات گذشته نشان داده است بسیاری از شخصیتهایی که در فضای دیجیتال تأثیرگذار بودند، پس از تغییر مواضع و مشارکت در کمپینهای رسانهای به نفع عربستان، جایگاه خود را از دست دادند.
الفرح افزود که سوء استفاده از اینفلوئنسرها در چنین کمپینهایی، دستاورد واقعی برای آنها محسوب نمیشود، بلکه بازتابی منفی بر سابقه و جایگاه آنان دارد و آنها را در تقابل با افکار عمومی قرار میدهد.
الفرح با ارسال پیام مستقیمی برای تولید کنندگان محتوا در فضای مجازی، از آنها خواست که جایگاه و احترام خود را نزد مردم حفظ کنند و بدانند که اعتباری که بر پایه مواضع اصولی بنا شده، ارزشمندتر از هرگونه سود مالی موقتی است و جبران از دست رفتن اعتماد عمومی در آینده دشوار خواهد بود.
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